Jsme skrz mobilní telefony odposloucháváni?

Internet, a zvlášť sociální média, jsou zaplněné příspěvky, jejichž autoři předkládají údajné důkazy o tom, jak Facebook a Google špehují uživatele za účelem ještě lepšího zacílení reklamy. Videa lidí hovořících o produktech, které se jim obratem zobrazují v prohlížeči, se stala v posledních měsících virálem. Společnost Wandera, specializovaná na bezpečnost na internetu, se na téma zaměřila a žádné důkazy o tom, že by nás telefony nebo aplikace tajně odposlouchávaly, nenašla.

Teorii se rozhodla ověřit pokusem. Do ozvučené místnosti umístila dva telefony – Samsung s Androidem a iPhone – a po dobu třiceti minut v místnosti přehrávala smyčku reklam na kočičí a psí žrádlo. Dva telefony téhož typu pracovníci umístili do druhé místnosti, ve které bylo ticho. Na všech byly otevřené aplikace jako Facebook, Instagram, Chrome, SnapChat, YouTube a Amazon s maximální mírou oprávnění. Následně se v nich pokoušeli najít reklamy související s krmivem pro domácí mazlíčky a rovněž provedli analýzu využití baterie a spotřeby dat telefonů.

Pokus provedli stejným způsobem ve třech různých dnech, žádné reklamy na krmivo však na telefonech umístěných v ozvučené místnosti nenašli a nepozorovali ani odchylky ve využití baterie nebo spotřebě dat. Aktivita na všech telefonech byla podobná a množství odchozích dat bylo zanedbatelné.

„Mnohem nižší než jaké by za dobu svého používání spotřebovali virtuální asistenti. Nezdá se tedy, že by kterákoliv z testovaných aplikací zaznamenávala a odesílala jakákoliv data,“ zhodnotil jeden z výzkumníků, James Mack.

Není však bez zajímavosti, že pokus ukázal, že většina aplikací na Androidu spotřebovávala i v tiché místnosti výrazně více dat než většina aplikací v iOS na telefonu umístěném v místnosti s přehrávanou audio stopou. Proč tomu tak je, autoři pokusu nedokázali s jistotou vysvětlit. Šéf Wandery Eldar Tuvey je však přesvědčený, že k žádnému utajenému přenosu dat nedochází: „Žádné důkazy jsme pro to nenašli. Možná se tak děje způsobem, o kterém nevíme, ale to je podle mě vysoce nepravděpodobné.“

Výsledky pokusu asi nepřekvapí ty, kteří tvrdí, že firmy naše konverzace odposlouchávat ani nemusejí, protože už tak toho o nás vědí víc než dost. A reklamní agentury mají dostatečně propracované systémy, aby jednotlivé uživatele vyprofilovaly a reklamu správně zacílily. Informace o poloze, historie prohlížení, pixel tracking – to jsou jen tři z mnoha nástrojů, s jejichž pomocí specializované firmy dokáží celkem dobře odhadnout, o jaké koupi zrovna uvažujete. A vývojáři je neustále zdokonalují.

„Reklamy, které se vám zobrazují, jsou výsledkem zpracování obřího množství dat, které o vás společnosti mají. A většina z nich je sdílena napříč sítí reklamních agentur a zpracovávána výkonnými algoritmy využívajícími strojového učení,“ říká reklamní a bezpečnostní expert Soteris Demetriou z Královské univerzity v Londýně. „Jsou schopné odhadnout, co by vás mohlo zajímat, ještě než si to sami vůbec uvědomíte.“