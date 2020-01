Každý podnik bude brzy potřebovat svůj vlastní App Store

Digitální transformace není jen jediná vlna, je to celá série, přičemž každá z nich je transformační - je to prostředí, ve kterém je změna trvalou funkcí.

Každému sedí něco jiného

Víme, že každá firma z Fortune 500 nyní používá zařízení Apple ve svém podnikání. Víme také, že mnoho podniků nyní nabízí své vlastní značkové aplikace a obchodní procesy. A také víme, že nové technologie, jako je RPA, budou i nadále transformovat obchodní praktiky.

Pokud mohou, většina zaměstnanců si vybere sadu Apple a je jasné, že tito zaměstnanci mohou být produktivnější, méně nákladní na technickou podporu a je také více pravděpodobné, že zůstanou v zaměstnání.

Víme také, že ne každý úkol vyžaduje stejnou sadu nástrojů a že samotná představa o aplikacích napomáhá vývoji softwaru, který bude řešit jeden jediný úkol spíše než špatně více úkolů.

Všechno modulární

Zamyslete se nad svým podnikáním.

Je pravděpodobné, že máte různé obchodní jednotky zapojené do různých úkolů, z nichž každá má různé zdroje a různé praktické potřeby. Mapy, tabulky, prezentace, analýzy dat, manuály v terénu, seznamy cestujících, seznamy nákladu, systémy detekce polohy, analýza dat, preventivní údržba, navigace ve skladu...Rozhlédněte se kolem a najdete většinu obchodních potřeb, které potřebují speciální aplikaci šitou na míru.

To platí zejména pro iOS.

Problém je v tom, že zatímco obchod Apple App Store je sice zdaleka nejbezpečnějším obchodem pro aplikace, stále není zcela bezpečný. Mnoho společností se rozhodlo k uvolnění konkrétních aplikací a zároveň zakázalo používání jiných ve spravovaných prostředích.

Tento vývoj má jediný scénář, kdy podniky začnou vytvářet a naplňovat své interní App Store. Poskytnou kombinaci spravovaných spotřebitelských a značkových podnikových aplikací, které zaměstnavatelům poskytnou kontrolu a přehled - a zaměstnancům důvěryhodná volitelná prostředí.

Podniky chápou, že v prostředí aplikací, ve kterém i ten nejbezpečnější poskytovatel platformy čelí hrozbám, tak jedinou možností je vývoj vlastního kontrolovaného řešení ve formě podnikového obchodu s aplikacemi.

Nic z toho není nové

Zatímco firemní App Stores se stanou mnohem bežnější, mnoho z nich již existuje.

Například SAP má svůj vlastní SAP Enterprise Store. Nedávná zpráva společnosti Gartner předpovídá, že 40% pracovníků bude takto spravovat své podnikové aplikace.

Trend se rozšíří pouze v případě, že přicházející zaměstnanci vstoupí na trh s vlastními technologicky sofistikovanými potřebami vytvořenými na základě celoživotního spojení s digitálními nástroji a výhodami App Store.

Tito technicky nadaní zaměstnanci budou chtít, aby digitální nástroje byly stejně snadno dostupné jako stahování „známých aplikací“.

Budou chtít intuitivní uživatelské rozhraní pro tyto aplikace, budou chtít aplikace, které spolupracují a nebudou chtít procházet matoucími prvky uživatelského rozhraní, aby našli funkci, kterou potřebují.

Už víme, že zaměstnanci skončí, pokud technologie, kterou používají, je horší než to, co používají doma. V konečném důsledku to znamená, že vývojáři podnikových aplikací přistoupí k tvorbě aplikace podobným widgetu a spojí obchodní procesy do modulů.

Tento vývoj umožní zaměstnancům - již zvyklým spojovat spoustu různých aplikací, aby se věci děly ve známém spotřebitelském prostoru - který umožní přijmout podobný přístup v práci: Vyberou si konkrétní aplikace ke splnění konkrétních úkolů.

Někteří budou používat více aplikací, jiní méně. Celkovým dopadem však bude zjednodušení používání aplikací, což povede ke zvýšení produktivity.

Zaměstnanci budou také mít možnost používat aplikace třetích stran, které prošly schválením podpory IT a byly zařazeny do seznamu povolených pro práci v podnikové síti. Podniky budou moci vytvářet nová řešení pro autorizované zaměstnance, což umožní používat nové nástroje, které mohou zvýšit obchodní výsledky.

Zaměstnanci pak mohou používat pro svou práci ty nejlepší dostupné nástroje, a zároveň bránit firmu před hackerem, útokem a oslabeným zabezpečením uživatelů.

Dopad?

Nasazení podnikových aplikací se stává pro uživatele zábavou, stejně jako prodejny aplikací pro spotřebitele.

Pracovníci využívající iPhone mohou pro práci využívat nejlepší digitální nástroje a kolekce aplikací používaných zaměstnanci mohou být změněny v závislosti na měnící se potřeby.

Tento digitální tanec má nevýhodu.

Ne každá společnost má zdroje na spuštění svého vlastního značkového obchodu s aplikacemi; proto existují poskytovatelé služeb, kteří mohou tuto mezeru zaplnit.

V JNUC jsem krátce hovořil s generálním ředitelem Setapp Oleksandrem Kosovanem. Kosovan tam propagoval službu SetApp for Teams, která firmám pracujícím na Macu nabízí za stanovený poplatek přístup ke sbírce užitečných aplikací produktivity. Aplikace spravuje Kosovanova společnost - a jednotlivé firmy si mohou nechat přizpůsobit aplikace svým požadavkům.

Zatímco Kosovanův návrh řešení je zatím spotřebitelská hra na veletrzích, firmy jako Arxan a další také nabízejí pro podniky patentovaná řešení App Store.

Vše nasvědčuje tomu, že dobré časy pro tento segment podnikání v oblasti podnikových služeb teprve začaly.