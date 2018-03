Komise pro cenné papíry a burzy jde do boje s virtuálními měnami

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) si posvítí na společnosti vydávající prvotní veřejné nabídky virtuálních měn – Initial coin offerings (ICO). V záležitosti už rozeslala tucty obsílek a žádostí o informace. Jde o zatím poslední krok v oblasti regulaci multimiliardového trhu virtuálních měn a obchodování s digitálními tokeny, na němž může podle deníku The Wall Street Journal docházet k porušování zákona, což „usnadňuje“ zejména decentralizovanost celého systému.

SEC se v nedávné minulosti například pokoušela prosadit zařazení ICO mezi cenné papíry, což však většina společností, které se jejich vydáváním zabývají, odmítla uznat. Další kroky Komise tak budou pravděpodobně důraznější a vymáhat nové regulace hodlá i soudní cestou.

„Komise chce dokázat, že to, co říká, míní vážně,“ říká analytik společnosti Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S. Brad Rosen. „Společnosti se snažily dosavadní nařízení nejrůznějšími právními kličkami obcházet, s čímž předseda Komise Jay Clayton projevil značnou nelibost.“

Oponenti regulací argumentují tím, že ICO představují tzv. „utility tokeny“, tedy de facto virtuální měny spjaté s konkrétním využitím blockchainové technologie, a nikoliv cenné papíry, jak je definuje americký zákon. Naproti tomu Clayton tvrdí, že dosud neviděl ICO, které by cenným papírem nebylo.

„Clayton dal najevo, že Komise bude k přímé zodpovědnosti hnát všechny, kteří se snaží zákon obejít, včetně právníků, účetních a nejrůznějších poradců.“

Spojené státy jsou jednou z mnoha zemí, které se na kryptoměny začaly v poslední době zaměřovat v souvislosti s riziky, která jsou s nimi spjatá. Už v prosinci loňského roku Clayton před ICO varoval potenciální investory s tím, že představují investici přinejmenším vysoce rizikovou, ne-li na hraně zákona. Před extrémní nestálostí trhu varuje i přední poradenská společnost Ernst & Young, přesto se současné investice do ICO v globálu blíží čtyřem miliardám dolarů.

Zavedené finanční instituce vyjadřují obavu, že kryptoměny mohou ohrozit stávající finanční systém, především skrze nekontrolované spekulace a rostoucímu množství těch, kteří si kvůli investicím do kryptoměn neváhají půjčit vysoké sumy skutečných peněz. Problém však představuje i rozkrádání virtuální měn. Dle studie Ernst & Young končí v rukách počítačových pirátů až 10 % veškerých ICO.

„S rostoucí oblibou ICO hrozí, že na trhu převáží kvantita namísto kvality,“ varuje Paul Brody z EY. „Tyto vysoce rizikové investice a komplexnost ICO je třeba ošetřit, abychom zajistili jejich důvěryhodnost jakožto prostředku navyšování kapitálu.“ Podle EY může brzy dojít k tomu, že pro množství utility tokenů nebude ani obchodní využití, ztratí smysl a ve finále tedy i hodnotu. „Pravda je, že většina ICO postrádá jasnou dokumentaci svého opodstatnění. Jádro a benefity blockchainových technologií lze k obchodním účelům využít bez nutnosti vlastní digitální měny, mnohé z těchto tokenů tak vůbec nejsou nezbytné.“