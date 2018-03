Logo si nechte vytvořit raději od grafika

Víte, podle čeho si zákazníci nejlépe zapamatují firmu? Podle jejího názvu, loga, sloganu. Budete-li mít chytlavý slogan a snadno zapamatovatelné logo, máte vyhráno. A to je přesně důvod, proč se nevyplatí vymýšlet všechno svépomocí. Investujte raději pár stovek nebo tisíc korun do práce odborníka, který ví, co dělá.

Logo na míru by mělo odrážet nejen firemní barvy, ale také činnost společnosti, dlouholetou tradici nebo cokoliv jiného, co si budete přát, aby znázorňovalo. Musí být dostatečně originální, padnout jako ulité a zároveň by nemělo být příliš složité. Zvládnete všechny tyto požadavky dodržet?

Se svým logem se musíte ztotožnit

Logo je mnohdy první, s čím se zákazník nebo potenciální zákazník setká. Uvědomte si, že první dojem můžete udělat jenom jednou – proto by měl být ten nejlepší. Amatérské logo na vás příliš dobré světlo nevrhne, raději ukažte světu, že je ve vašich finančních možnostech zaplatit si grafika. Samozřejmě pokud máte patřičný talent na grafický design a hlavu plnou nápadů, pusťte se do tvorby klidně sami. Pro většinu lidí je ovšem lepší najmout si profesionála.

V čem je logo od odborníka lepší?

Profesionál ví, čím veřejnost zaujmout. Zvládne vytvořit logo, které ohromí na první pohled, přitom do něj zakomponuje vše, co si budete přát. Logo od dobrého designéra má prostě šťávu. Mimochodem na první pohled by se mělo zalíbit rovněž vám – vždyť právě vy se s ním potřebujete ztotožnit, abyste se k němu mohli hrdě hlásit.

Kolik profesionální logo stojí?

Od pár stovek do několika tisíc korun. Tvorba loga je velmi kreativní proces, někomu trvá den, další nad tím správným provedením přemýšlí několik dní. Na cenové nabídky se můžete podívat třeba na Stovkomatu. Spoustu pozitivních hodnocení tam má například designér, který tvoří loga za necelou pětistovku. A to je částka, již může obětovat opravdu každý.