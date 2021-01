Microsoft chystá novou univerzální verzi Outlooku

Microsoft má v plánu vytvořit novou všestrannou podobu Outlooku, který by běžel v prohlížeči coby náhrada nejrůznějších variant pro odlišné operační systémy. Webová aplikace s pracovním označením Monarch, která je součástí už dříve ohlášeného projektu One Outlook, má nahradit desktopové i mobilní verze oblíbené aplikace na všech platformách.

Vycházet má ze současné podoby webové aplikace Outlook, která je dostupná na adrese outlook.com. Dle zpráv serveru WindowsCentral by chtěl Microsoft představení novinky stihnout ještě na konci letošního roku, ačkoliv aplikace Mail a Calendar, které jsou součástí Windows 10, nenahradí dřív jak v roce 2022.

To už tu jednou bylo

Myšlenka na aplikaci, která by byla schopná fungovat na více platformách, samozřejmě není nijak nová. Sám Microsoft ji za svou přijal několikrát. Vzpomenout můžeme například vydání Windows 8 v roce 2012, do značné míry motivované právě snahou být operačním systémem pro stolní počítače i přenosná zařízení.

Uživatelé se tehdy poprvé mohli setkat s termíny jako Metro, Modern či Universal, spjatými s právě takto univerzálními aplikacemi, s vydáním Windows 10 pak označenými jednoduše jako „Windows aplikace“. Upřímně, bylo to maličko matoucí a koncept univerzálnosti nakonec zkrachoval. Není tedy od věci položit si otázku, v čem se aktuální outlookový pokus odliší.

Dřívější pokusy ztroskotaly, jelikož výsledky zkrátka nedosahovaly kvality nativních aplikací vytvořených pro konkrétní operační systém. Microsoft se teď prý sice chystá do „nového Outlooku“ zapracovat lepší podporu pro jednotlivé systémy alespoň pro některé aspekty e-mailové služby (například odlišné formy notifikace), ale i to už tu v minulosti bylo.

O co Microsoftu jde

Přestože snaha o takový cross-platformový model je nepochybně chvályhodná a může teoreticky prospět jak dalšímu vývoji, tak snad i spolehlivosti a stabilitě aplikací, v praxi tu jsou i zcela prozaické důvody, proč takový projekt dává pro Microsoft smysl.

Nejdůležitější je, že „Monarch Outlook“ bude postavený na webových technologiích, a tedy poběží buď v prohlížeči, nebo bude sám o sobě de facto prohlížečem, jakkoliv maskovaným. Microsoft v oblasti prohlížečů svádí dlouhodobý boj. Zvlášť, uvážíme-li, že se vzdal vlastních technologií a Edge refreshoval na bázi googlovského Chromia. To sice během uplynulého roku vedlo k nárůstu uživatelského podílu o více než 50 %, a byť už je dnes prakticky jeho jediným potenciálním konkurentem, stále je co do obliby výrazně vzdálený bezkonkurenčnímu Chromu.

Je tedy nasnadě, že se Microsoft vynasnaží vyprofilovat Edge coby nejlepší možný prohlížeč pro pracovní účely, zejména mezi větší firemní klientelou, která je pro něj klíčová. To znamená, že se pokusí navázat Edge na pro práci tak nepostradatelné e-mailové služby. Google je sice kritizován, že Gmail je navržen tak, aby nejlépe běžel v Chromu, ale právě tohle spojení do jisté míry napomohlo Chromu zbavit se Internet Exploreru, respektive udržovat si odstup od Edge.

Jestliže se tedy Microsoftu podaří vytvořit novou cross-platformovou podobu Outlooku vycházející z Edge, může díky tomuto spojení oslovit publikum, na kterém mu záleží, tedy firmy, ať už malé či velké. Ještě lepší by pak byla aplikace, která by běžela uvnitř prohlížeče – jakéhokoliv, ovšem nejlépe v Edgi, nikoliv v Chromu, tedy v obdobné symbióze jako Gmail – Chrome.