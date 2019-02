Mobily v roce 2022: Prudký nárůst rychlosti i častější přenosy přes Wi-Fi

V roce 2022 bude vlastnit mobilní zařízení 5,5 miliardy lidí, tedy 71 % světové populace), předpovídá Cisco. Podle něj celkový počet mobilních zařízení připojených k internetu v tom roce přesáhne 8 miliard a průměrný chytrý telefon přenese 11 GB dat měsíčně.

Vyplývá to ze studie Mobile Visual Networking Index, která předpovídá budoucí vývoj mobilního datového provozu. Ta si dále všímá toho, že uživatelé budou stále více využívat Wi-Fi připojení. I proto se počet Wi-Fi hotspotů celosvětově zvýší na více než půl miliardy.

V roce 2022 budou fanoušci fotbalu sledovat mistrovství světa v Kataru, Česká republika se ujme předsednictví Rady EU a podle studie OSN se Indie stane nejlidnatější zemí a předežene tak Čínu.

Z hlediska mobilních technologií to ale bude velmi odlišný svět. Svoji roli v něm budou hrát 5G sítě, obrovský vzestup zaznamená virtuální a rozšířená realita, jejíž využívání se oproti roku 2019 zpětinásobí.

Konkrétní podobu těchto trendů zkoumala studie Mobile Visual Networking Index. Ta zjistila, že obliba připojení přes Wi-Fi bude narůstat rychleji než využívání mobilních dat. Zatímco v roce 2017 tvořila přenesená data přes Wi-Fi 54 % mobilních dat, v roce 2022 to už bude 59 %. I proto se počet Wi-Fi hotspotů zvýší z 214 milionů v roce 2018 na 549 milionů v roce 2022.

Již v roce 2022 se přiblíží globální roční objem mobilních dat jednomu zettabytu. Tuto kapacitu má zhruba 250 miliard DVD, na které by se vešlo 36 000 let videa v HD kvalitě. A je to právě video, které bude nejčastěji přenášeným typem obsahu, neboť bude tvořit 79 % z přenesených dat.

Celkově budou za tři roky data přenesená mobilními zařízeními představovat 20 % celkového internetového provozu a dosáhnou hodnoty 930 exabytů. V roce 2022 tak naroste mobilní internetový provoz 113násobně oproti roku 2012.

Výrazně se také zvýší rychlost mobilního internetu. Zatímco v roce 2017 dosahovala průměrná rychlost mobilního připojení 8,7 Mb/s, v roce 2022 se zvýší více než trojnásobně na 28,5 Mb/s. Tento dynamický rozvoj bude výrazně ovlivněn nasazením nových 5G sítí.

5G sítě na vzestupu

V roce 2022 budeme s nasazováním 5G sítí stále na začátku. Připojená zařízení k 5G sítím budou tvořit tři procenta z celkového počtu mobilních připojených zařízení (422 milionů zařízení). Nicméně bude přes ně přeneseno 12 % všech mobilních dat.

Jedno 5G zařízení tak bude generovat průměrně třikrát více dat než průměrné 4G zařízení (22 GB za měsíc vs. 8 GB za měsíc). Studie také očekává výrazně vyšší průměrnou rychlost připojení. Zatímco průměrné 4G připojení dosáhne v roce 2022 rychlosti 44 Mb/s, u 5G počítá předpověď s rychlostí 170 Mb/s.

Střední a východní Evropa

V globálním srovnání se region střední a východní Evropy (CEE), kam spadá i Česká republika, bude pohybovat okolo světového průměru. Větší procento populace bude využívat přístup k internetu (71 % svět vs. 79 % CEE), nicméně průměrná rychlost bude nižší než ve zbytku světa (28,5 Mb/s svět vs. 28,1 Mb/s CEE). I přesto však v našem regionu průměrný uživatel měsíčně spotřebuje více mobilních dat než je globální průměr (9,7 GB svět vs. 11,1 GB v CEE).

Mezi další předpovědi studie pro rok 2022 patří: