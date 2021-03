Může být nasazení aplikace otázkou jediného týdne?

Jestli jste někdy řešili nasazování aplikace, asi víte, že všechno odladit může být celkem zdlouhavá záležitost. Dokážete si představit, že na to máte jen týden? Že je to nemožné? Není! Jde to. A ani to nemusí být příliš složité.

Aplikace jsou jako děti. Jsou všude kolem nás a patří jim budoucnost. Když je přivedeme na svět, musíme o ně pečovat a když vše uděláme dobře, můžou dokázat velké věci. Rozdíl je v tom, že udělat z aplikačního novorozeněte produktivního jedince může trvat jen týden. I když se na cestě objevují komplikace. Přesvědčte se sami.

Při nasazování aplikací totiž často naráží aplikační specialisté na řadu úskalí. Zvláště pokud na nasazení dostanou tak krátký čas. Musí vyřešit sizing, segmentaci, síťový design a i devopsákům se při takovém termínu dělají mžitky před očima. Zvláště velké komplikace mohou hrozit když delivery tým nedostane přesné zadání a nezná tak požadavky aplikace na infrastrukturu.

Zdá se vám to povědomé? Ocitli jste se také někdy v podobné situaci? Pravděpodobně to nebylo jednou a asi ani naposledy. Dnešní nástroje naštěstí dokážou s takovým úkolem pomoct. Automaticky zjistí požadavky aplikace a zoptimalizují využívání kapacit datového centra pro její běh, odhalí části kódu, které způsobují problémy na úrovni infrastruktury nebo v oblasti bezpečnosti. A protože aplikace se neustále vyvíjejí, tak také hlídají, zda se něco změnilo a pokud ano, tak tomu parametry přizpůsobí.

Celý životní cyklus aplikace lze tímto způsobem zajistit a ušetřit si probdělé noci. Od nasazení a nastavení potřebné infrastruktury přes nasazení samotné aplikace až po její monitoring. Vše za jeden týden. Pokud tomu nevěříte nebo byste to také chtěli umět. Připojte se 14. 4. na webinář „Den ze života aplikace: reloaded“. Kde vám vše prakticky krok za krokem ukážeme.

Během webináře budete moct interagovat s přednášejícími a za svou aktivitu můžete získat také jedny ze 3 Headset sluchátek Cisco 730, které se teď v době práce z domova velice hodí. Nenechte si ujít tuto příležitost a registrujte se.