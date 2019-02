MWC hlásá: „Budoucnost je tu“. Je tomu tak ale skutečně?

V těchto dnech probíhající Mobile World Congress zatím působí jako přehlídka vaporware. K vidění jsou sice spousty nových telefonů a všichni vedou řeči o rychlejších procesorech, to nejzajímavější má však k uvedení na trh ještě hodně daleko.

Což je poněkud k vzteku, jestliže výrobci chtějí, abyste žasli už teď. Najít letos v Barceloně něco, co není koncept nebo prototyp, je poměrně rarita.

V posledních dnech se ve velkém skloňuje 5G a jak nastartuje další vlnu inovací, pozornost se soustředí také na skládací telefony coby zařízení budoucnosti spojující v sobě to nejlepší z telefonů a tabletů... Na papíře vše vypadá hezky, jen se obávám, že vše na papíře taky ještě nějakou dobu zůstane.

5G je tu! Ale...

Výrobci jako Alcatel nebo ZTE slibují 5G zařízení, které z LTE přístrojů udělají železo do šrotu. A ne že by je do prodeje opravdu nepustili. Jen nebude důvod je kupovat, až se tak stane. Na 5G na letošním ročníku MWC narazíte skutečně na každém kroku, Qualcomm reklamou zaplavil doslova celé město.

Skutečně už je však 5G tu? Galaxy S10 5G, LG V50, Mi Mix 3 a všechny ostatní telefony s procesorem Snapdragon 855 nejvyšší rychlosti 5G stejně nevytěží. Modem x50 od Qualcommu dosáhne pouze na 2,5Gbps, novější model x55 (který ještě ani není v prodeji), může teoreticky dosáhnout na 7Gbps. Takže první várka 5G telefonů sice bude rychlejší než LTE, potenciál 5G ale nenaplní.

Příliš technických pojmů? To neřešte. Žádný z tento týden ohlášených 5G telefonů beztak nepotřebujete, protože ještě ani nejsou 5G sítě, do kterých byste je připojili. Jejich pořízením si tak zatím připlatíte pouze za „nóbl“ logo. První 5G infrastruktura se sice může objevit ještě letos, než však bude 5G rozšířená tolik jako dnes LTE, pár let to potrvá.

Dokonce ani prezentace letos na MWC nejsou nijak zvlášť přesvědčivé. Když šéf produktového managementu Xiaomi Donovan Sun demonstroval 5G video hovor s využitím modemu x50, nijak čistší ani zřetelnější nepůsobil. A tolik omílaný příslib stáhnutí filmu během tří vteřin? Vždyť filmy dnes už nikdo skoro ani nestahuje... Jediné, co tak bude zatím s 5G zaručeně rychlejší, je vybíjení baterie vašeho telefonu.

Skládací telefony: Koukat, ale nesahat

Poté, co se Huawei v neděli pochlubil skládacím telefonem Mate X, chtěli na něj na MWC kouknout doslova zástupy lidí. To je ale také to jediné, co mohli udělat. Firma telefony vystavila pod ochranným sklem, pod dohledem ostrahy.

Nutno říct, skládací telefony jsou působivé, stejně jako 5G však mají ještě daleko k tomu, aby byly také praktické. Jediné skládací zařízení, které si novináři mohou v Barceloně osahat, je Royole FlexPai, ovšem upřímně, vypadá i působí divně a příliš uživatelsky přátelské není, ať už ve formátu telefonu nebo tabletu.

Dá se předpokládat, že Samsung si s Galaxy Fold, stejně jako Huawei s Mate X povedou lépe, ať už co do designu nebo operačního systému, ale také v jejich případě bude rozumné koupi první generace revolučního zařízení raději dvakrát zvážit.

Ani jednomu z výrobců se nepodařilo příliš elegantně vyřešit umístění fotoaparátů a obě zařízení působí až příliš neohrabaně. Nemluvě o nejistotě, kterou vzbuzuje výdrž baterie a jejich odolnost.

Takže jakkoliv reklamy na MWC hlásají, že „budoucnost je tu“, zatím převládá spíš pocit, že budoucnost stále zůstává mimo náš dosah. 5G, skládací telefony, bezdotyková gesta.

S přivřenýma očima se člověk snadno ocitá ve Westworldu, jakmile však zaostří, zjistí, že nic z toho zatím ještě není připraveno k tomu, aby skutečně změnilo naše životy.