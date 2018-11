Na poli IoT v Česku přituhuje, přichází další hráč

Integrační platforma miotiq představuje nástroj pro propojení koncových zařízení s aplikacemi, které dokážou zpracovávat data ze senzorů. Miotiq využívá NB-IoT síť Vodafonu se 100% pokrytím včetně dostupnosti uvnitř budov i pod zemí a dokáže vzájemně propojit jakákoli koncová zařízení s NB-LTE čipy.

K využití si stačí pořídit SIM kartu, která po vložení do koncového zařízení nebo přímo napájení na desku komunikačního modulu (díky podpoře technologie sim-on-chip) a registraci v integrační platformě miotiq může začít okamžitě posílat data přímo do databáze aplikace, příp. do datového skladu či IoT hubu všech standardních poskytovatelů v čele s Microsoft Azure, Google, AWS a IBM. Pro testování jsou v rámci služby připraveny balíčky s platformami Arduino a průmyslovými mikrokontrolery.

Firmy v České republice mohou nyní využít síť NB-IoT Vodafonu pro provoz vlastních aplikací zajišťujících IoT komunikaci koncových zařízení a získat tak výraznou technologickou výhodu. Technologie NB-IoT se velmi rychle rozšiřuje v rámci sítí tradičních mobilních operátorů a sítě NB-IoT budou rovněž podporovat roaming, stejně jako jej podporují tradiční GSM sítě pro mobilní volání.