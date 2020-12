Na sociálních sítích strávíme přes deset let života

Napadlo vás někdy, kolik lidí používá sociální sítě? Číslo 3,8 miliard nejspíš tolik nepřekvapí. Alarmující je však uvědomění si, kolik nekonečných hodin na Facebooku, Instagramu či TikToku trávíme. Analytici internetového prodejce OnBuy se pokusili zjistit, které země v tomto patří k „přeborníkům“. Využili k tomu data kreativní agentury We Are Social a platformy pro správu sociálních médií Hootsuite.

Zemí nejposedlejší sociálními sítěmi jsou dle průzkumu Filipíny. Průměrný Filipínec stráví na sociálních sítích za život šokujících 4252 dní neboli 102 054 hodin. Přitom střední délka života na Filipínách dosahuje necelých 72 let. Na druhém místě jsou Kolumbijci s 4220 dny (101 288 hodin) a střední délkou života 74 let. Třetí pak je Brazílie s 3923 dny (94 152 hodin) a střední délkou života 77 let.

Naopak národem nejméně závislým na sociálních sítích jsou Japonci. Průměrný Japonec se střední délkou života 85 let na sociálních sítích stráví 970 dní (23 269 hodin). Česku geograficky nejblíže jsou z vyhodnocených zemí Rakousko a Německo. Rakušané za život na sociálních sítích stráví 1289 dní (30 928 hodin), Němci 1642 (39 408 hodin).

Víc než dva tisíce uživatelů z desíti zemí na špici žebříčku a desíti zemí na jeho chvostu zodpovídalo v rámci výzkumu také dodatečné dotazy. V nich 82 % lidí například připustilo, že na sociálních sítích tráví „až příliš“ času, ačkoliv pro 66 % dotázaných sociální sítě slouží coby prostředek komunikace s přáteli a rodinou.

A ač 61 % lidí je používá ke čtení zpravodajství, 54 % uvedlo, že na sociálních sítích prostě jen zabíjí čas, jelikož „nemají nic lepšího na práci“. Znepokojivě působí také 30 % respondentů, kteří vyjádřili obavu, že pokud nebudou sociální sítě používat, uniknou jim nejnovější „klepy“. Každý čtvrtý pak alespoň jednou v životě odmítl vyrazit ven do společnosti s přáteli, jen aby mohl trávit čas na sociálních sítích.