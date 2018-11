Nabízejí vám SEO balíček? Efektivnější je SEO na míru

Trh je plný služeb, mezi které patří také SEO a poskytovatelé se předbíhají, kdo z nich naláká co více klientů. Z toho vznikají různé balíčky, které však v případě SEO ztrácejí zcela smysl.

Jak to tedy je? Kupovat balíčky SEO či nekupovat?

Služby SEO patří k vyhledávaným službám, které pomáhají webovým stránkám k zviditelnění ve vyhledávačích jako je třeba Google nebo Seznam a ke zvýšení počtu návštěvníků. Vzhledem k tomu, že jde o proces, který vyžaduje především individuální přístup a řešení na míru, tak balíčky v tomto směru zcela ztrácejí smysl.

Proč tedy SEO balíčky ne?

Optimalizace tedy SEO je mnohem rozsáhlejší proces, který musí zahrnout veškeré možnosti a potřeby klientů a co web, tak to potřeba jiného řešení. I když si to již mnoho SEO firem uvědomilo a balíčky se začínají ztrácet z nabídky, tak přece jenom se ještě čas od času najdou SEO specialisté, kteří balíčky nabízejí. Jenomže pokud chcete svým klientům poskytnout opravdu služby šité na míru, tak určitě ne formou předem daných balíčků.

Jak tedy nabídnout klientům co nejlepší služby SEO?

V první řadě je potřebné znát obsah služeb klienta, jeho cíle, možnosti, potřeby, abyste mu mohli nabídnout přesně ty služby, které potřebuje. To je to šití na míru. Je doslova nutné znát business klienta, abyste vaší nabídku dokázali flexibilně podřídit jeho poptávce. Také konkurence je veliká a to i pro klienta, která je nižší v malém městě a mnohem vyšší třeba v Praze nebo při celorepublikovém působení. Takže i služby SEO se musí přizpůsobit těmto detailům a lišit se bude i cena. Takže proto balíčky SEO nefungují všude a pro každého a navíc si klient ani nemůže umět sám vybrat.

Nedají se tedy balíčky SEO nějak rozlišit?

Balíčky SEO jsou především o cenách a tak je pochopitelné, že klient si vybere podle toho kolik je ochoten investovat. Přitom co web to jiný charakter a úspěch závisí na nastavení webu, portfoliu odkazů atd. To znamená, že je potřebné udělat kompletní analýzu a následně podle zjištěných informací postupovat. Také je při SEO důležitá pravidelnost, nejde o jednorázovou akci, ale o proces, který vyžaduje pravidelnost. Ale balíčky vedou k tomu, že jednou a dost. Balíčky jsou totiž většinou koncipované jako jednorázová záležitost.

Takže jak má klient postupovat?

V první řadě by si měl najít SEO specialistu, který bude k jeho webu a potřebám přistupovat individuálně, komunikovat, zajímat se o jeho business, udělá podrobnou analýzu nastavení webu a následně sestaví nabídku vyhovující potřebám klienta. Pouze tak lze uspokojit klienta a dosáhnout očekávaných výsledků.