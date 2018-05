Nejrozšířenější operační systém světa se promění, Google chystá Android P

Tento prvek je jeden z mnoha, kterým Google říká „Digital Well Being“, tedy digitální pohoda, nebo přesněji pocit pohody v digitálním světě.

Přepracováno bude i základní rozhraní, gesta se podobají iPhonu a prý by se mělo jít lépe dostat do pokročilých funkcí, v klasickém Androidu skryté kdesi vzadu. Má to být největší změna v zacházení se smartphonem za mnoho, mnoho let.

Testovacího provozu Androidu P se dočká 11 různých telefonů.

Zatímco Android Oreo se soustředil spíše na vnitřní změny, Android P je proměnou vizuální i funkční. Pro uživatele bude změna obrovská; dost možná skutečně ovlivní, jak s telefonem každý den zacházíme.

Sameer Samat, viceprezident produktového managementu Androidu sdělil, že Google na těchto nástrojích pracuje na základě dat uživatelů, nikoliv proto, aby bojovali proti rostoucí vlně obav z negativních efektů sociálních sítí a neustálého používání telefonu na lidskou psychiku – nepopírá však, že i to je dobrý důvod pro změnu.

„Android má 2 miliardy uživatelů, je to největší mobilní operační systém na světě,“ popsal. „Jsme operační systém, a máme pocit, že můžeme dělat víc. Cítíme povinnost dělat víc.“

Nové nástroje mají zajistit, aby vás telefon méně otravoval. Změny se dotknou i systému, jakým fungují notifikace a firma chce dokonce zapracovat i na prvcích, které vám teoreticky skutečně (z vaší vůle) zabrání některé funkce smartphonu používat.

Kromě výše zmíněné aplikace na měření doby, kterou u telefonu strávíte, je tu i funkce „Wind down“, která by se dala do češtiny přeložit jako „relaxace“. Po zapnutí a nastavení, kdy půjdete spát, se váš telefon v danou dobu automaticky přepne do režimu „nerušit“ a bude celý pouze v šedivých barvách. Bude fungovat, ale šedivá barva poslouží jakožto neustále připomenutí, že jste ještě nešli spát a místo toho zíráte do mobilu.

Samotný režim „nerušit“ bude u Androidu P výrazně agresivnější. Žádná upozornění na zamčené obrazovce, žádný trval zapnutý displej. Telefon se rozezní pouze ve chvíli, kdy vám bude volat některý z předem povolených kontaktů.

Android P také přinese vítanou funkci: bude sledovat, jaká upozornění standardně zcela ignorujete a pouze je rychle odstraníte, a po čase se zeptá, zda chcete pro tuto aplikaci upozornění odstranit. Bude také jednodušší upozornění spravovat jako celek.

Změní se chování klasických tlačítek. Tlačítko zpět se objeví jen u zapnutých aplikací a tlačítko domů také změní funkčnost; pro zobrazení otevřených aplikací nyní postačí prstem přejet nahoru. Ale nebojte, tradiční domovská obrazovka Androidu zůstává.

Google také spolu s Androidem P podpořil snahy vývojářů umělé inteligence a strojového učení kupříkladu vydáním frameworku MLKit. Ten – překvapivě – funguje nejen na Androidu, ale i na iOS.

Betaverzi Androidu P budou podporovat následující modely smartphonů: Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6, Essential PH-1, Google Pixel a Pixel 2 (včetně XL verzí Pixelů).

Přepracování se také dočká systém, jakým se aktualizace Androidu dostávají na mobily výrobcům, což byl vždycky velký problém platformy. Nový prvek se jmenuje Treble a jde o změnu způsobu, jakým je Android vytvářen a upravován. Pokrok je vidět na tom, že se betaverze Androidu P dočkají i jiné mobily než Pixely, což není vůbec běžné.

Do konce roku by mělo na Android P přejít úctyhodné množství mobilů. Jaké přesně, jakých výrobců a jak starých, to nikdo přesně neví.

Jde každopádně o jeden z milníku vývoje Androidu: nová éra, chcete-li. Jak dobrá pro Android bude, to ukáže čas.