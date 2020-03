Nová Cortana nezvládá jednoduché počty

Microsoft oficiálně potvrdil, co už ukázaly testy kolegů z anglojazyčné verze našeho magazínu. Proměna virtuální asistentky Cortany na aplikaci, která bude součástí Windows 10 20H1, má několik zásadních nedostatků.

Včetně jednoho překvapivě triviálního: Cortana nezvládá jednoduché počty. Ačkoliv, zástupci firmy uvedli, že dodatečné schopnosti – mezi nimi právě i funkce kalkulačky – doplní, jakmile bude Cortana v širší distribuci.

V současnosti je pořád ještě zasazena do hlavního panelu systému, kde se jí, po kliknutí na příslušnou ikonu, můžete poptat třeba na výšku Eiffelovy věže nebo na to, jaké bude počasí. S vydáním Windows 10 20H1 se z Cortany stane samostatná aplikace.

Microsoft novou Cortanu zatím označuje coby „betu“ a pracuje na její optimalizaci pro každodenní používání systému. V pátek však firma potvrdila významné omezení. S Cortanou lze propojit buď pracovní účet, nebo ten osobní, čímž se omezuje množství informací – a tedy i dotazů –, pro které ji lze využít.

Pokud tedy budete přihlášeni prostřednictvím pracovního účtu, ale budete chtít připomenout termín soukromé schůzky (nezapsané v pracovním kalendáři), Cortana bude nejspíš bezradná. V současnosti je přitom asistentka určena primárně pro práci, jak Microsoft uvádí, „zaměřená na produktivitu a hledání informací napříč balíkem Microsoft 365“.

„Cortana vám pomůže s plánováním a plněním vašich úkolů s ohledem na to, co je důležité. Písmem či mluveným slovem vám pomůže najít kontakty, soubory nebo vytvářet emaily. Můžete s ní snadno nahlížet do kalendáře, zadávat poznámky či úkoly,“ uvádí Microsoft, byť jde o funkce v současnosti využitelné jen uživateli ve Spojených státech.

Ti ostatní mají zatím smůlu. Co je ale snad ještě zásadnější, Microsoft Cortanu zbavuje schopností přehrávat hudbu nebo spravovat ostatní zařízení v propojené chytré domácnosti. A pokud se jí zeptáte, „Kolik je 2 + 2?“, odpoví, že „neví, ale učí se“.

Její nová verze však má i jednu alespoň malou výhodu. Krom mluvené komunikace si s ní lze i psát, funguje tedy i jako chatovací aplikace, která vám předloží výběr možných odpovědí. Nakolik je však jejich procházení praktické, už ale necháme na posouzení každého.