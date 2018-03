Nový Firefox přináší maximální výkon, tvrdí výrobce

Stejně jako předchůdce, také novinka se soustředí především na optimalizaci rychlosti, zásadnější změny se však očekávají až od verze 60. Nicméně vývojáři avizují rychlejší načítání obsahu domovské stránky, stejně jako nedávno navštívených stránek či těch uložených mezi oblíbenými.

Tomu má napomáhat nová technologie Race Cache with Network (RCWN) ukládající informace o prohlížených stránkách do síťové mezipaměti – nejen do té na pevném disku – a pak vyvolávající je z toho zdroje, který je rychlejší.

„Pro uživatele s pomalejšími disky či nízkou síťovou latencí tahle technologie znamená rychlejší načítání webových stránek,“ říká jeden z vývojářů Mozilly Valentin Gosu.

Už od verze 58 zrychluje načítání stránek také tzv. off-main-thread painting, spočívající v přesunutí tohoto procesu mimo hlavní vlákno CPU a proces prohlížeče, od aktuální verze je tato vychytávka přístupná i pro operační systém macOS.

Firefox 59 také přichází s novými možnostmi přizpůsobení domovské stránky, na které můžete například miniatury webů nově řadit přetažením, a změn doznalo také nastavení soukromí – vypínání kamery a mikrofonu či blokování zjišťování vaší polohy; to lze individuálně nastavovat pro jednotlivé weby, za využití přehledného seznamu povolených/blokovaných.

V neposlední řadě nová verze opravuje osmnáct bezpečnostních chyb, z nichž dvě byly kategorizovány jako „kritické“.

S vydáním verze 59 Mozilla také oslovuje IT správce, aby se zapojili do testování beta verze edice Quantum for Enterprise. Ta bude obsahovat speciální správcovský engine kompatibilní s Windows Group Policy, který má usnadnit přizpůsobení a integraci s existujícími manažerskými systémy.

Počet nastavení v tomto enginu bude zprvu omezený, aby ho společnost mohla rozšířit, žádá zpětnou vazbu. Verze 60 by se měla objevit 9. května.