Nový Google Asistent přinese bezmála revoluční změnu

Google během své vývojářské konference představil demo verzi příští generace svého virtuálního Asistenta. Způsob, jakým interaguje s uživatelem a jeho telefonem, je bezmála revoluční. Jak jsme mohli vidět, předváděčka akce s Asistentem provedla během pouhých 40 vteřin celkem 12 úkonů, včetně spuštění a vyhledání v aplikacích třetích stran.

Konkrétně Asistent zvládl spustit kalkulačku, kalendář a galerii, nastavit stopky, ověřit počasí dnes a zítra, zkontrolovat twitterový účet vybraného uživatele, zapnout a vypnout baterku, vyfotit selfie a objednat taxi. Působivá však není jen rychlost, ale i jednoduchost procesu.

Asistenta stačilo aktivovat jediným oslovením a i poté zůstával v pohotovosti, chápal kontext dotazů a nepotřeboval jejich další upřesnění. Po zadání úkolu objednání taxi do „mého hotelu“ dokonce věděl, kde majitelka telefonu přebývá.

S konkurenční Siri je něco takového zatím nemyslitelné a je k diskuzi, zda Applu nezačíná ujíždět vlak. Zaostává už za současnou generací Google Asistenta, přičemž tu příští chce Google integrovat do telefonů Pixel už letos na podzim.

Aby Google dosáhl obdivuhodné rychlosti, celý AI model přesunul do samotného telefonu, což znamená, že požadavky nemusejí procházet skrz firemní servery, ačkoliv zatím není zcela jasné, jakou bude mít Asistent kapacitu, bude-li offline. Příkazy jako je zapnutí fotoaparátu nebo kontrola kalendáře však zvládne lokálně. Zde se opět nabízí srovnání se Siri: už nějakou dobu se spekuluje, že Apple pracuje na její offline verzi. Velkým tématem je však pro obě strany i v tomto ohledu sběr a ochrana dat, která jsou pro učení asistentů nezbytná.

Těch Google sbírá výrazně víc než Apple, jedna z nových funkcí (Personal References) dokonce prohledává vaše zprávy a kalendář, aby se Asistent dozvěděl více o lidech ve vašem životě. Je však zjevné, že Google se snaží zohlednit, kolik takových dat musí skutečně nezbytně opustit váš telefon.

A ač jde o snahu iniciovanou Applem, Google je v tomto směru momentálně aktivnější a nová generace Asistenta by tak měla více dbát na soukromí uživatelů. Odpůrce se svou péčí o soukromí Google jen těžko ohromí, faktem však je, že Asistent – tak, jak je prezentovaný – se chová způsobem, o němž Siri zatím jen uvažuje.

Takže co na to Apple? Uvidíme už za pár dní na WWDC! A jestli na očekávané konferenci též nepředstaví nové plány pro Siri, příště už by mohlo být pozdě.