Ookla: Roaming v době pandemie

Analýza společnosti Oookla se zaměřila na rychlost roamingu, tedy mobilního internetu v zahraničí. Je to poněkud neobvyklé téma – v éře pandemie se cestovalo jen omezeně. Nicméně o to zajímavější výsledky jsou, a o to důležitější bude pozorovat, jak se rychlost internetu vyvine.

Speedtest se zaměřil na zařízení s operačním systémem Android v Evropské unii a Spojeném království od 1. čtvrtletí 2020 po 1. čtvrtletí 2021, tedy za celý minulý rok. Spojené království je součástí průzkumu pro jeho předchozí účast v evropském společenství.

Celkovým výsledkem pandemie bylo – vcelku logicky – zpomalení rychlostí roamingu oproti místní rychlosti internetu. 19 z 26 zemí zaznamenalo podstatně nižší rychlosti roamingu oproti lokální mobilní síti, pouze 7 naopak rychlosti vyšší. Podle výsledků z prvního kvartálu letoška očekávají analytici Ookla postupné opětovné navýšení roamingových rychlostí s obnovením turismu.

Nejprve se ale podívejme na porovnání běžného stahování a roamingu.

Na žebříčku patří mezi země s nejvyšším rozdílem mezi rychlostmi patří i Česká republika, kde se rychlosti stahování propadla o 37 % s roamingem, na 19,74 Mb/s, čímž se zároveň zařadila do žebříčku jako země s nelichotivým 3. nejpomalejším roamingem v unii, hned za Irsko a Španělsko.

Významné rozdíly v rychlostech dále zaznamenalo Nizozemí (65,8 %, s neuvěřitelnými 77,52 Mb/s pro místní na 26,48 Mb/s v roamingu), Dánsko (55,7 %), Švédsko (39,5 %), Belgie (37,3 %) a Lucembursko (15,3 %). Rychlost stahování v roamingu žádné zemi nepřekročila 40 Mb/s se znatelnou výjimkou Estonska, kde přenosová rychlost v roamingu dokonce přesahuje rychlost běžného stahování a v době pandemie ještě vzrostla.

Teď už na porovnání roamingu z 1. kvartálu minulého roku v porovnání s letoškem. Zde jsou výsledky překvapivě poměrně pozitivní, s celkovým průměrným nárůstem o několik procent. 17 z 26 zemí dosáhlo zvýšení roamingových rychlostí.

Největší růst zaznamenalo Estonsko s nárůstem 51,5 % na zmíněných 42,16 MB/s (z původních 27,82 Mb/s), dále pak Nizozemí (44 %), Lucembursko (39,8 %), Litva (36,3 %) Polsko (36 %), Bulharsko (30,4 %), Španělsko (21 %) a Francie (20,6 %).

Největší propad zaznamenalo Slovensko (20 %), Itálie (19,7 %), Irsko (18,9 %) a Řecko (13,5 %). Česko, Německo, Finsko, Portugalsko a další země zaznamenaly jen minimální propad rychlostí, v případě Česka šlo o zpomalení průměrné rychlosti o 2,4 % z 20,23 Mb/s na 19,74 Mb/s (v praxi v podstatě nezaznamenatelné).

Studie uznává, že rychlosti internetu závisí také na dohodách mezi jednotlivými operátory v různých zemích, takže třeba cestovatelé z Nizozemí do Francie mají v současnosti extrémně rychlý internet (stahování 70,46 MB/s), zatímco cestovatelé z Česka do Francie si v nejhorším, 3. kvartálu minulého roku „užili“ průměrné rychlosti roamingu kolem 4,98 Mb/s.