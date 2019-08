Operátoři budou při implementaci 5G využívat umělou inteligenci

Přechod na 5G a využití potenciálu, který sítě páté generace nabízejí, znamená obrovské investice pro poskytovatele mobilních služeb. Umělá inteligence může operátorům pomoci zajistit rychlejší návratnost těchto investic. Průzkum společnosti Ericsson, který probíhal mezi vedoucími pracovníky 132 poskytovatelů mobilních služeb z celého světa, se zabýval jejich plány na začlenění umělé inteligence (AI) do jejich sítí.

Celkem 53 % světových poskytovatelů služeb očekává, že do konce roku 2020 implementují do svých sítí některé aspekty umělé inteligence. Časový horizont pro jejich přijetí se pro 19 % z nich pohybuje od 3 do 5 let.

Celkem 55 % operátorů označilo za klíčový faktor pro využití umělé inteligence zlepšení zákaznické zkušenosti a domnívá se, že AI bude mít v této oblasti pozitivní dopady. Pro 68 % je obchodním cílem v příštích třech letech právě posílení zákaznických služeb. Poskytovatelé očekávají, že umělá inteligence pomůže zlepšit kvalitu sítě a zajistit poskytování služeb na míru.

„Pro provozovatele sítí bude umělá inteligence víc a víc potřebná především pro efektivní plánování, optimalizaci a řízení 5G sítí. Vzhledem k řízení velkého množství 5G cloudových aplikací v jádrové (Core) části sítě, OSS&BSS vrstvách, které budou např. v čase měnit své nároky na kapacitu, budou procházet upgradem, budou testovány atd. Při existenci stovek aplikací bude v historicky krátké době velká část provozních kroků bez alespoň elementární podpory AI pro lidskou obsluhu skoro nemyslitelná.“ říká Jiří Rynt ze společnosti Ericsson.

Klíčovými aspekty, které umělá inteligence operátorům přináší, je zajištění návratnosti investic spojených s přechodem na 5G sítě, nový zdroj příjmů a snížení provozních nákladů. S rozvojem 5G bude nutné zvýšit také kapacitu sítí. Poskytovatelé služeb se shodují na tom, že AI pro ně také představuje účinný mechanismus pro sběr, strukturování a analýzu obrovských objemů dat, který nezbytně potřebují.