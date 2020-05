Pouhá hodina na odstranění škodlivého obsahu z webu, Francie prosadila kontroverzní zákon

Sociální platformy, ale i další webové stránky budou mít dle nového zákona, který schválil francouzský parlament pouhou jednu hodinu na to, aby odstranily závadný obsah související s terorismem nebo sexuálním zneužíváním dětí. Pokud časový limit nedodrží, hrozí jim pokuta až ve výši čtyř procent jejich celosvětového obratu, což může pro největší z firem znamenat částky v miliardách eur. Kritici upozorňují, že nový zákon může narušit svobodu slova.

Zákon se vztahuje na všechny webové stránky bez ohledu na jejich velikost, panují tak i obavy, že pouze giganti typu Facebooku či Googlu mohou mít potřebné kapacity, aby závadný obsah odstraňovali dostatečně rychle. Dle organizace La Quadrature du Net angažující se v záležitostech práva ve virtuálním světě, je požadavek vlády „nepraktický“.

„Kromě velkých společností si nikdo nemůže dovolit obsah hlídat a odstraňovat čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu,“ uvedl zástupce společnosti. „Ti menší tak budou muset zavést cenzuru.“

Ta může nabýt například podoby automatizovaného systému, který dodávají opět velké společnosti. To by ještě víc posílilo jejich pozici v rozhodování o tom, co může na síti být a co nikoliv.

Další obavy se týkají možného zneužití zákona například proti skupinám protestujících.

„Už od roku 2015 je v platnosti zákon, který umožňuje policii zažádat o odstranění obsahu, pakliže ho shledá teroristickým. Už několikrát byl ve Francii uplatněn k cenzuře politického obsahu. Dát policii takovou moc nepodléhající další kontrole je dle nás zjevným zásahem do svobody projevu.“

Nový francouzský zákon připomíná ten, o němž se loni hovořilo i v Bruselu. Evropští zákonodárci rovněž navrhovali hodinový limit pro odstraňování škodlivého obsahu, už tehdy ale návrh vzbudil kontroverze a dále projednáván nebyl.

Dle francouzských zákonodárců se hodinový limit vztahuje pouze na obsah související s terorismem a sexuálním zneužíváním dětí, další nelegální obsah například podněcující násilí, nenávist či rasismus, má stanovený limit 24 hodin.

Pokuta za neodstranění takového obsahu může dosáhnout až 1,25 milionu eur; čtyři procenta celosvětového obratu tehdy, pokud by docházelo k opakovanému porušování zákona. Facebook uvedl, že už s francouzskými vládními orgány na „implementaci zákona“ pracuje, dle vyjádření svých zástupců ho vítají také platformy jako YouTube či Twitter, byť ty se vyjádřily v obecnější rovině.