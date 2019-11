Proč byste u Apple měli začít používat Přihlásit se

Společnost Apple zveřejnila informace, které vysvětlují, jak nově zavedená služba Přihlásit se službou Apple řeší problém, o kterém většina z nás nevěděla, že existuje.

Kdo hlídá strážce?

Problém: Většina sociálních přihlašovacích služeb se chová podobně při sledování uživatelů: Používáte web nebo službu a zůstáváte přihlášeni a firmy tak využívají tento okamžik k získání ještě více informací o tom, co děláte.

Stává se, že perzistentní identitu, kterou tyto služby používají, lze kombinovat s dalšími údaji, aby bylo možné zjistit, kam chodíte, co hledáte atd. Zní to dost nevinně, ale v průběhu času záznamy rostou a mohou být odcizeny nebo prodány - a nevíte, komu a kým.

Služba Apple Sign in With Apple poskytuje konstruktivní řešení.

Nikdo neví

Apple filozoficky nesouhlasí s myšlenkou, že uživatelská data jsou nutná k tomu, aby systémy fungovaly. Místo toho vidí svou roli jako důvěryhodného zprostředkovatele schopného poskytnout zdroj autorizačních dat, který mohou používat jak koncoví uživatelé, tak poskytovatelé služeb / aplikací.

„Apple věří, že skvělé uživatelské zážitky a soukromí může jít ruku v ruce, a že uživatelé by měli mít možnost využívat pohodlí a zabezpečení přihlášení jedním klepnutím, aniž by to ohrozilo jejich soukromí,“ vysvětluje společnost v rámci svého podrobného přihlášení v Bílé knize společnosti Apple zveřejněné tento týden.

Společnost Apple říká, že vybudovala svou službu tak, „aby omezila množství informací, které uživatelé musí sdílet, a poskytovala jim klid, že je společnost Apple nebude při používání aplikací Apple sledovat.“

Jak funguje nesledování?

Když k přístupu na web, službu nebo aplikaci použijete přihlášení pomocí Apple, vygeneruje Apple jedinečný token pro dvojici uživatel / vývojář a uloží e-mailovou adresu, kterou se rozhodnete použít. Později budete moci službu používat bez přerušení, pokud zůstanete ve svém zařízení přihlášeni do iCloud. Už nikdy nebudete muset sdílet žádná další data.

Benefitují také vývojáři, protože systém Apple s nimi sdílí binární zprávu „bot / not bot“, která jim sdělí, že jste skuteční; nazývá se to ukazatelem skutečného uživatele. Některé služby - zejména aplikace finančních služeb vyžadují podrobnější informace, a proto uživatele odhlásí po určité době.

Společnost Apple pro toto vyvinula řešení (nazvané ASAuthorizationAppleIDRequest), které sice vyžaduje více informací (například Apple ID a IP adresu). Tyto informace se však po 30 dnech smažou a nejsou sdílené s poskytovatelem služeb.

„Společnost Apple vývojářům neposkytuje žádné sledovací nástroje ani nepřijímá data z analytických nebo reklamních nástrojů, které by mohla být použita v konkrétní aplikaci. Díky tomu mohou uživatelé využít výhod přihlašování pomocí Apple s klidem, že Apple je nesleduje, “řekl Apple.

Jak to funguje

Autorizační systém společnosti Apple funguje na všech platformách společnosti a lze k němu přistupovat z populárních webových prohlížečů a lze jej použít v systému Android a Windows (s Apple ID).

Nejprve se ujistěte, že jste na svém Apple ID povolili dvoufaktorové ověření (jak již mají přibližně tři čtvrtiny uživatelů). Pokud používáte web nebo službu, která vyžaduje založení účtu, zobrazí se vám tlačítko Přihlásit se pomocí Apple.

Klepněte na tlačítko a zobrazí se vám, s čím souhlasíte - obvykle se zobrazí něco jako „Vytvořit účet“ a použít e-mail Apple ID.

Ověřujte požadavek pomocí vašeho přístupového kódu, dotykového ID nebo ID obličeje.

Pokud používáte web, můžete se autentizovat pomocí přihlašovacího listu.

Pokud používáte prohlížeče třetích stran nebo platformu jiných společností než Apple, probíhá přihlášení pomocí webu hostovaného společností Apple.

Nemusíte sdílet žádné osobní údaje, protože tato data má společnost Apple. Vše, co poskytujete, je pouze identifikátor, který vám v budoucnu umožní přihlášení pomocí Apple ID.

Skryjte svůj email

Některé služby a weby budou chtít vaši e-mailovou adresu. Systém Apple vám umožňuje tyto údaje poskytnout z vašeho Apple ID, ale také vám umožní upravit použité jméno a nabídne možnost Skrýt můj e-mail, který vytvoří jedinečnou a soukromou adresu.

E-maily, které vám budou zaslány prostřednictvím této adresy, se k vám dostanou (a společnost Apple je zkontroluje, zda nevykazují spam). Poskytovatel služeb ale nebude mít vaši skutečnou adresu.

Jak zrušit oprávnění pro aplikace a služby

Ve svém účtu Apple ID si můžete prohlédnout všechny aplikace a služby, které jste pro tuto službu autorizovali, a to nejen v zařízení, ale i online. Zde můžete zkontrolovat, jaké informace sdílíte s aplikací, zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů, vypnout soukromou e-mailovou adresu nebo jednoduše přestat používat Apple ID.

Přihlášení pomocí Apple bude vyžadováno v jakékoliv aplikaci v App Store, která používá přihlašovací služby třetích stran k nastavení a ověření uživatelských účtů.

Co přijde příště…

Sečteno a podtrženo, přihlášení pomocí Apple je součástí balíčku nástrojů pro zvýšení soukromí, které poskytuje Apple. I když tyto nástroje nejsou neprůstřelné - bezpečnost je pokračující bitva. Apple se snaží využít své síly k narušení možností stávajících sběratelů dat a zároveň se snaží rozproudit debatu o soukromí - a riziku ztráty soukromí.

Zdá se, že strategie funguje.