Prohlížeče v roce 2018: Firefox je na tom špatně, Chromu se daří

Analytická společnost Net Applications se statistikami webových prohlížečů zabývá dlouhodobě, nejnovější data pochází z neděle: a pro Firefox jsou výrazně negativní.

Ztráta 0,6procentních bodů uživatelského podílu za březen je největší propad za téměř dva roky. Podíl 10,3 % PC uživatelů je nejnižší od léta 2016, kdy se prohlížeč dostal po 8 %. V roce 2010 přitom Firefox používala čtvrtina uživatelů PC.

Zjevný neúspěch aktualizace Quantum je pro Mozillu tvrdou ranou. Verze 57 měla být „největší aktualizací“ od Firefoxu 1.0 z roku 2004. Chlubí se zvýšením rychlosti, přeměnou uživatelského prostředí a také přesunem na nový framework rozšíření, které však vývojáře své doplňky přepsat.

Během posledních čtyř měsíců Firefox ztratil 1,1 procentní bod, to je přes desetinu celkového podílu uživatelů. Odpad uživatelů znamená pro Mozillu existenční riziko: poplatky za to, že firma učiní některý z vyhledávačů ten primární na Firefoxu, tvořily v roce 2016 91 % celkových příjmů společnosti. Pokud bude propad prohlížeče pokračovat, Google a další vyhledávače nebudou mít moc důvod, proč za toto privilegium zaplatit.

Blízká budoucnost Firefoxu nevypadá vůbec dobře. Pokud bude současný trend pokračovat, tak v květnu se propadne pod 10 % a v srpnu pak pod 9 %. To se samozřejmě nemusí vyplnit – Firefox má dlouhou historii dostávání se ze špatné pozice – ale celkový trend je negativní.

O uživatelský podíl přišlo také Safari od Applu; na konci března se prohlížeč držel na 3,9 %, ztratil přes 0,4 %. Jde o první propad v letošním roce. Za ztráty je zodpovědný – nepříliš překvapivě – Chrome: Safari už je primárním prohlížečem jen na 46 % Maců.

Ačkoliv to nelze z veřejných dat Net Applications zcela jednoznačně odvodit, statistiky jasně napovídají, že uživatelé Applu přechází spíše na Chrome; nikoliv na Firefox, který je rovněž multiplatformní.

Zbývající velké prohlížeče, tedy kromě Chromu ještě Internet Explorer a Edge Microsoftu na podílech získaly. IE a Edge se dohromady vyhouply na 17,9 % uživatelského podílu, to je nárůst o polovinu procentního bodu za březen. Protože IE se však zatím daří lépe než modernějšímu prohlížeči Edge, není jasné, jak se Microsoftu povede poté, co bude IE definitivně odstaven. To by mělo být v lednu 2020, kdy skončí podpora Windows 7. IE sice na Windows 10 poběží, avšak už spíše jen jako podpora zastaralých aplikací pro podniky.

Edge v posledním měsíci běžel jen na 13,2 % všech Windows 10 PC. To je pro Microsoft dosti tragický výsledek a nadvláda Chromu je jasně viditelná. Číslo je sice vyšší než v únoru, ale od představení prohlížeče, kdy jej mělo téměř 40 % uživatelů Windows 10, jde stále o značné varování.

Chrome si pak polepšil o 0,3 % body a drží nyní rekordních 60,9 % podílu. Masivní číslo se pravděpodobně bude i nadále zvyšovat.