První zkušenosti: Už i v Česku lze vyzkoušet herní službu Google Stadia

Stadia je bezplatně dostupná pro každého, kdo má vytvořený účet na Gmailu. Hráči se pouze zaregistrují na Stadia.com a mohou se pustit do hraní. Ihned po registraci získají okamžitý bezplatný přístup k titulům jako Destiny 2 či Super Bomberman R Online.

Služba bude uživatelům Gmailu postupně nabíhat od dnešní 18. hodiny po dobu dalších zhruba čtyřiadvaceti hodin. Nabídka neplatí pro uživatele služby G Suite. Pokud se chcete přihlásit už teď a nejde vám to, vydržte. Google bude postupně spouštět přístup pro všechny v následujících čtyřiadvaceti hodinách.

Všichni noví uživatelé Stadie získávají na jeden měsíc zdarma přístup ke Stadii Pro, prémiové předplacené službě, která zahrnuje množství bezplatných her. Všechny nárokované hry v rámci Stadia Pro zůstávají uživatelům k dispozici po celou dobu trvání předplatného, přičemž každý měsíc jsou v rámci této prémiové služby přidávány nové tituly.

Hry, které uživatel zakoupí v rámci bezplatné verze Stadia, mu zůstávají napořád. Měsíční předplatné verze Stadia Pro činí 259 Kč a je možné se z něho kdykoli odhlásit.

Hráči si na Stadii budou moci užít i největší letošní novinky jako dlouho očekávaný Cyberpunk 2077, Doom Eternal nebo nejnovější Assasin's Creed: Valhalla z vikingského prostředí.

V redakci Computerworldu máme přístup ke Stadii asi týden. Z toho, co jsme zatím zjistili, Stadia nefunguje na Android TV ani na Nvidia Shield. Z mobilních telefonů nebo z notebooků lze ke službě přistupovat bez problémů. Stačí jen použít Google Chrome u počítačů, v případě telefonů pak příslušnou aplikaci. Avšak na hraní složitějších her z mobilů bez herního ovladače zapomeňte, nedá se to používat.

Mimochodem, Google prodává vlastní HW ovladač ke Stadii, avšak v Česku nebude oficiálně v prodeji. Nahradit ho můžete například kombinací myši a klávesnice, nebo ovladači Dualshock 4 či pro Xbox One.

Ovladač Stadia nevypadá úplně přívětivě, ale hraje se s ním dobře.

Co zásadně nechápu, je absence vyhledávání v obchodu s hrami i v kolekci vlastních her. Zejména s přihlédnutím, komu Stadia patří, je to více než zvláštní. Najít nějakou hru, kterou byste si chtěli zahrát, je téměř nadlidský úkol.

Stadia nabízí streamování her ve třech verzích – v rozlišení do 720 řádků (s datovou náročností cca 4,5 GB dat za hodinu), do 1080 řádků (s datovou náročností cca 12,6 GB dat za hodinu) a 4K (s datovou náročností cca 20 GB dat za hodinu). Nám v nastavení účtu šlo vybrat jen první dvě kvality, ta poslední prémiová pro účty PRO zvolit nešla, ačkoliv by náš účet měl být po dobu testování povýšen na status PRO.