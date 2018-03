Sedm největších zajímavostí na právě skončeném MWC 2018

1. Vyskakovací kamery

Součástí MWC jsou i videokamery a fotoaparáty a jedno z nejbizarnějších překvapení přichystala právě fototechnika ve spojení s laptopy. Matebook X Pro čínské společnosti Huawei má v sobě zabudovanou malou kameru, která je ukrytá v klávesnici mezi tlačítky F6 a F7. A skutečně vyskakuje pomocí malé pružinky.

Huawei Matebook

2. Výřezy

iPhone X se proslavil mimo jiné tím, že displej, jinak se táhnoucí přes celé tělo, je nahoře přerušen a v něm se nachází videokamera. Ačkoliv za to Apple zprvu schytával výsměch od většiny prodejců telefonů s Androidem, ani ne po šesti měsících se trendu chytili první výrobci. Asus ZenPhone 5 s „o 26 % menším výřezem“, Leagoo S9 rovněž s výřezem a Huawei P20 i OnePlus 6 nejsou výjimkou.

3. Android Go

Projekt Android Go Googlu byl oznámen už na jeho květnové I/O konferenci z minulého roku, ale na MWC se dočkal oficiálního představení. Jde o zjednodušenou, méně náročnou verzi Androidu Oreo, představeno bylo hned 8 levných smartphonů s Androidem Go; zahrnuje značky jako Nokia nebo ZTE. Android Go připomíná neúspěšný projekt Android One. Mimochodem: byť zjednodušený, jako první se na Android Oreo podívají díky Go právě levné telefony namísto vlajkových lodí výrobců.

4. Android One u dražších telefonů

Zatímco Android Go se nyní specializuje na tu nejlevnější třídu smarpthonů, Android One se přeorientovává na střední třídu a mobily typu HTC U11 Life nebo Moto X4. O změnu se chce postarat HMD Global (finská společnost, v níž je část inženýrů původní Nokie). Její mobily budou nyní běžet na Androidu One a to včetně vlajkových lodí jako je Nokia 8 Sirocco.

5. Google Assistant

Umělá inteligence Google byla samozřejmě všude i na MWC. Spolu s oznámením podpory více než 20 dalších jazyků odhalila firma nové integrované aplikace, které umožní vývojářům propojit své aplikace s Assistantem, což umožní uživatelům rychle Assistanta využít k získání dalších informací. První pokročilá integrace se objevuje u mobilu Xperia XZ2 od Sony. Google Assistant reaguje na uživatelovo “Hey, Google” i přestože nemá aktivovaný displej.

6. Dex Pad

DeX základna Samsungu je na světě teprve rok, ale už představila verzi 2.0. Telefon je nyní k základně připojen naležato, díky čemuž lze využít jako trackpad a v budoucnu i jako klávesnice: to odstraňuje jednu z největších nepříjemností DeXu, totiž nutnost připojit i myš a klávesnici pro plnou použitelnost. Galaxy S9 je tak možné proměnit v opravdovou mobilní pracovní stanici s možností téměř okamžité proměny v zařízení připomínající Chromebook.

Dex Pad od Samsungu

7. 400GB SDXC karty

Rozšiřitelné úložiště je dlouhodobým bonusem telefonů s Androidem, letošní MWC však láme rekordy. Kromě integrovaného 64GB úložiště disponuje Samsung Galaxy S9 a Sony Xperia XZ2 možností rozšíření až o 400 GB pomocí SD karty.

Předchozí limit činil 256 GB, jde tedy o značný nárůst, byť překvapivě nikoli na logičtějších 512 GB. Na MWC však Western Digital přivezl 400GB SanDisk Extreme kartu s rychlostí čtení až 160 Mb/s a zápisem až 90 Mb/s. Překvapivě navíc stojí „pouhých“ 300 dolarů – což není až tak šílená cena.

400GB flash karta od Western Digital