SMS a hlasové zprávy zažívají comeback

SMS jsou mrtvé a hlasové zprávy zastaralé. Alespoň o tom se nás snaží přesvědčit propagátoři modernějších služeb a kolaborativních nástrojů typu Slack. Je tomu ale skutečně tak?

SMS mají svůj vrchol nepochybně už pár let za sebou, uvažme však čísla – Slack má zhruba tři miliony aktivních platících uživatelů, zatímco přístup k SMS má šest miliard lidí. Tedy asi 99,5 % lidí s přístupem k SMS nepoužívá Slack.

Ale moment, vlastně! Nezastaraly SMS kvůli RCS – rich communication services? Je fakt, že Google v jejich propagaci posílil a tzv. Google Chat má v budoucnu SMS zcela nahradit (k uživatelům se dostane prostřednictvím operátorů v nejbližších letech), přesto „esemesky“ zůstávají silnou platformou, především pro byznys.

Mimo jiné i díky své flexibilitě, kdy nejsou výsadou pouze na mobilních telefonech. Chrome rozšíření nazvané Send Your Email to SMS umožňuje odesílat a dostávat SMS prostřednictvím Gmailu – jde o způsob „práce s SMS bez SMS“, kdy se odesílané e-maily doručují jako SMS. Nastavení rozšíření dokonce umožňuje nechat si posílat e-maily v podobě SMS, jestliže j sou od konkrétního odesílatele nebo jestli obsahují určité klíčové slovo. Před pár dny navíc Google spustil službu Messages for Web umožňující uživatelům Androidu posílat SMS přímo z webového prohlížeče.

Mnohé společnosti začaly SMS užívat jako alternativu k úniku ze záplavy e-mailů a notifikací aplikací. Pro příklad: startup The Nudge uživatelům pomáhá zbavit se „závislosti na obrazovce“ užitečnými tipy na akce a aktivity, které nezahrnují telefon či počítač, přičemž tyto tipy doručuje skrz SMS.

Na vzestupu je také SMS marketing, jelikož SMS jsou efektivnější právě kvůli zmíněné záplavě e-mailů a jiných oznámení. Zhruba 82 % uživatelů chytrých telefonů se shoduje, že čtou každou z SMS, kterou obdrží. Oproti u e-mailu se toto procento pohybuje v řádu jednotek.

Bylo by tedy předčasné SMS pohřbívat. Stejně jako hlasové zprávy.

Hlasové zprávy vznikly s myšlenkou „plánu B“ v situaci, kdy navázání telefonního spojení selže. Její zanechání je jednoduché, potíž byla vždy na straně adresáta, který si musel vyslechnout i spoustu nepotřebného, na což ne vždy měl trpělivost. Ovšem nové technologie, jako je například automatický přepis, zachovávají snadnost odeslání hlasové zprávy a zároveň usnadňují její přijetí – příkladem je Google Voice, který umí hlasové zprávy převést na text a ten zaslat e-mailem.

V angličtině jsou přepisy poměrně spolehlivé a člověk díky tomu nemusí například zvedat hovory od neznámých volajících, z čehož si některé firmy ustavily byznys model.

Samotný Google se hlasových zpráv rozhodl využít v boji proti spamu a před pár dny vydal beta verzi aplikace Google Phone, defaultního dialeru pro telefony Pixel a Nexus. V momentě, kdy získá podezření, že příchozí hovor je spam či telemarketing, vůbec nezazvoní a rovnou hovor přesměruje do hlasové schránky.

Službu pro zasílání hlasových zpráv před pár dny rozjel také Linkedin – uživatelům jsou tyto zprávy doručovány v psané formě do inboxů.

Důvod toho, proč jsou SMS a hlasové zprávy stále nejen relevantní, ale zažívají svého druhu revival, je ten, že k nim má přístup každý. Jejich univerzálnost přitom jen těžko někdo nebo něco napodobí. Jak se ukazuje, stačí pro ně jen najít nové využití!