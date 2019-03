Spolupráce firem v IoT nese ovoce: chytrá řešení se dostávají i do běžného života

nternet věcí už dávno není abstraktním pojmem, ale odráží se v reálném světě kolem nás. Výhod chytrých technologií třeba nově využívají i ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, kde zdravotníkům usnadňují bezpečné skladování léků.

Senzory teploty nainstalované do lednic a mrazáků a ve skladech monitorují citlivé prostředí, ve kterém se skladuje zdravotnický materiál, a naměřené hodnoty posílají do cloudu. Zdravotníci tak mohou kdykoli i zpětně zjistit, zda byly dodrženy všechny požadavky na kvalitu prostředí. „Technologie IQRF dovede díky MESH síti bezdrátově komunikovat i se senzory uvnitř lednic a mrazáků, což je pro jiné druhy bezdrátových technologií problematické,“ vysvětluje předseda IQRF Alliance Šimon Chudoba, proč zvolila nemocnice toto řešení. MESH technologie umožňuje prvkům sítě mezi sebou vzájemně komunikovat a selže-li jeden uzel, projde signál jinou cestou. Detailněji bude projekt představen na letošním IQRF summitu v pražském Clarionu 9. dubna.

IQRF Alliance spojuje dodavatele IoT řešení

Za projektem přitom nestojí jeden dodavatel řešení, ale hned několik spolupracujících společností. „Ve světě IoT je výhodné spojit síly a vyvíjet řešení společně. Problematika IoT je totiž velmi široká a vyvíjet projekt od A do Z je neefektivní,“ popisuje situaci předseda IQRF Alliance.

Více o IQRF Alliance IQRF Alliance je otevřenou IoT aliancí, která sdružuje společnosti dodávající součásti IoT řešení založených na technologii IQRF. V současnosti má více než 100 členů, mezi nimi například poskytovatele datacenter Master Internet, IBM, ČVUT nebo České Radiokomunikace.

Právě spolupráce společností v dodávání komplexních IoT řešení je hlavním cílem IQRF Alliance. „Myšlenka aliance je taková, že každá společnost se může soustředit na to, co dělá nejlépe a svůj produkt, řešení či službu poskytne ostatním členům aliance,“ shrnuje hlavní poslání Chudoba. Tak se můžou spojit výrobci hardwaru s poskytovateli bran a služeb v cloudu, či do řešení zapojit výrobce mobilních aplikací a dalších služeb. Novým členem aliance jsou i České Radiokomunikace, které provozují vlastní IoT síť. „Díky kombinaci sítě LoRa s IQRF sítí, můžeme dodávat opravdu komplexní IoT řešení,“ říká za společnost Business Development Manager IoT Michal Ruda.

IoT projekty pomáhají v českých školách, brzy i v jihoafrické drůbežárně

Projekt pro pražskou fakultní nemocnici bude mít i pokračování – vedení nemocnice má zájem o monitoring oxidu uhličitého na dětské klinice. S tím mají členové aliance bohaté zkušenosti, jejich řešení chytré kontroly CO2 už využívají v některých brněnských školkách nebo na střední škole ve Frenštátu pod Radhoštěm. Oxid uhličitý ve vysokých koncentracích způsobuje ospalost a nesoustředěnost, proto senzory napojené na IQRF síť hladinu plynu v místnostech monitorují a upozorňují na potřebu vyvětrat.

Alliance má za sebou i celou řadu úspěšných projektů za hranicemi České republiky. Aktuálně její členové například pomáhají řešit problém s úmrtností kuřat v drůbežárně v Jihoafrické republice nainstalováním senzorů pro kontrolu kvality vody a vzduchu.

O nabyté know-how a zkušenosti z realizovaných IoT projektů se společnosti každoročně dělí na IQRF Summitu, který Alliance organizuje. Letošní Summit, který je největší českou IoT konferencí, se koná 9. - 10. dubna a je otevřený i zájemcům mimo Allianci.

Chcete se konference zúčastnit? Ještě stále máte možnost se registrovat na stránkách IQRF summitu.