TCL vstupuje na trh se skládacími a rolovacími displeji

Musí se zdůraznit, že se v každém slova smyslu jedná o pouhé koncepty. Nemají jméno, parametry a rozhodně se nebudou v blízké době prodávat. Prezentovaná zařízení byly jen modely s malým množstvím funkcí, přesto byly fascinující. Pokud opravdu reprezentují, co TCL dokáže, nezůstane neznámou firmou nadlouho.

Přestože jsme již navyklí na ohebné telefony, TCL věří, že překládání napůl prostě není dostatečné. Firma sice připravuje telefon s jen jedním ohybem, sází však na jiná zařízení: harmonikovou obrazovku ze tří kusů a vysouvací rolovatelný displej. Pokud je TCL dokáže vyrábět za přiměřenou cenu, mohly by být opravdu revoluční.

Ohebný displej

Telefon by za běžného používání vypadal jako každý jiný smartphone, za jeho 6.7palcovým displejem je však srolovaný další kus, který se může vysunou a zvětšit displej na 7,8 palců. Mechanismus je poháněn „jednoduchým vysouvacím motorkem, jež lze ovládat gesty“. Naživo to i bez funkčního motoru působí naprosto magicky.

Jedná se o unikátní způsob, jak se vypořádat s ohybem obrazovky. Je sice stále potřeba vyřešit problémy uživatelského rozhraní, TCL však říká, že v tomto ohledu je vysouvací displej jednodušší než ten skládací.

„Obraz si může uchovat standardní poměr stran, protože nepřepínáte mezi různými módy obrazovky a jen ji roztahujete. Je to jako když sdílíte svou obrazovku na počítači.“

Trojdílný telefon

TCL zkombinovalo dva druhy pantů, aby vytvořilo displej, který se otvírá jako reklamní leták. Vystavený model sice fungoval, ale k dokončenému produktu měl daleko. TCL opět sní o normálním 6,5palcovém telefonu, který se může změnit na 10palcový tablet. Byly zapotřebí rozdílné druhy pantů, aby se zajistilo „hladké otevírání a zavírání s minimální mezerou.“

Ve složeném stavu byl telefon poměrně tlustý, těžký a celkově neohrabaný. Působil jako prototyp telefonu FlexPai od Royale. Ale jak už bylo řečeno, TCL neprezentovalo finální výrobek, jedná se spíše o prezentaci možností skládacích telefonů. Letošní modely budou vypadat jako každý normální telefon, v budoucnu se však TCL chce prosadit se svými skládacími smartphony.

Je možné, že se jim to podaří. TCL už mnoho let vyrábí jedny z nejlepších televizí a má zkušenosti s výrobou telefonů díky spolupráci s BlackBerry, Roku a Palm. Nové displeje by v kombinaci s dobrou cenou mohly uživatelům Androidu dát novou vítanou alternativu.

Dobré nápady samozřejmě nezaručují dobrý smartphone a prezentované telefony mají k cíli ještě hodně daleko, takže si musíme počkat, jak se osvědčí letošní modely. Koncepty TCL však svědčí o tom, že se máme na co těšit.