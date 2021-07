Technologičtí obři pod palbou

Facebook, Amazon, Google a Apple. Tahle trojka způsobuje nejhlubší vrásky shodně Evropské unii a Spojeným státům. V USA jde dokonce o otázku natolik závažnou, že jsou schopní se na ní shodnout i demokrati s republikány – což je něco zcela výjimečného.

Facebook by potenciálně mohl mít největší problém. Google a Apple platí, platí a platí, ale případné rozdělení ve vícero společností není pravděpodobné. U Applu by to nedávalo smysl – je to uzavřený ekosystém a firmy, které Apple kupuje, ve většině případů integruje do svých operačních jednotek, a Google vlastní spíše různé vědecké a výzkumné organizace spíše než dodatečné komerční společnosti. A pokud, tak přece jen působí na odlišných trzích.

Na druhou stranu Facebook je slavný svou agresivní strategií odkupu potenciální i reálné konkurence. Odvážný tah, jímž byla akvizice Instagramu a WhatsAppu, se firmě nesmírně vyplatila, a podařilo se jí tím v podstatě zcela ovládnout trh sociálních sítí v USA a Evropě.

Lokální varianty sociálních sítí, jako jsou čínské Weibo nebo ruská VKontaktě, také dominanci Facebooku potenciálně narušují, ale ne natolik, aby se tím vliv Facebooku výrazně snížil. Jeho dominance je značná, a i když mu většina uživatelů podle různých průzkumu nedůvěřuje, stejně ho používá. Množství uživatelů je teď už natolik vysoké, že pro některé, obzvláště mladší lidi, už představuje nejběžnější formu kontaktu s přáteli.

Rozdělení Facebooku je tak potenciálně reálné. Američtí zákonodárci jako Elizabeth Warren se netají tím, že je to jejich finální cíl. „Big tech“, jak zaoceánští kritici nazývají největší pětku technologických společností (k výše jmenovaným se řadí ještě Microsoft), je pro ně trnem v oku.

Apple a Google: Pod palbou EU

Evropská unie a její úřad pro ochranu svobodné hospodářské soutěže se nejčastěji zaměřuje na Google, a nově také na Apple. Podívejme se nejprve na Google, který už dostal tolik pokut od Evropy, že má na ně speciálně vyhrazenou položku ve čtvrtletních zprávách.

EU zaplatil hodně. Za prohřešky jako zneužití dominantního postavení už dohromady úřadům EU zaplatil přes 8,2 miliardy eur – a takovou částku už ani Google nemůže odmávnout jakožto drobné z kapsy.