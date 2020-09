TikToku se pro blaho Američanů ujme Oracle

A vítězem boje o TikTok se stává… Oracle? Ano, tak trochu. Dle informací televizní společnosti NBC se TikTok s Oraclem dohodly na tom, že Oracle převezme jeho fungování na americkém trhu. Společnost Oracle nicméně zatím jen potvrdila, že „jde o součást návrhu“ učiněného o víkendu, v rámci kterého by Oracle sloužil coby důvěryhodný poskytovatel technologií. Co však je zjevně definitivní, tak to, že Microsoft je v záležitosti ze hry, mateřská společnost ByteDance mu TikTok neprodá.

Microsoft o čínskou sociální platformu projevil zájem začátkem srpna, přičemž by se mu s ní otevřela možnost proniknout do segmentu, ve kterém se mu zatím konkurovat příliš nedaří (byť mu patří LinkedIn) – do světa sociálních sítí. Ačkoliv je fakt, že tak učinil až poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil, že TikTok z důvodu ochrany národní bezpečnosti zakáže a pro uzavření dohody stanovil na 15. září ultimátum.

„Věříme, že naše nabídka by byla pro uživatele TikToku dobrá a zároveň by se nám dařilo chránit zájmy národní bezpečnosti,“ uvedl Microsoft v prohlášení. „Abychom jim ale mohli vyhovět, museli bychom provést zásadní změny, aby služba splňovala nejvyšší standardy týkající se bezpečnosti, ochrany soukromí a boje s dezinformacemi. Tyto principy jsme v srpnu jasně deklarovali. Jsme zvědaví, jak se v těchto oblastech služba změní.“

Mnoho o zamýšleném obchodu zatím známo není, ačkoliv TikTok oficiálně potvrdil (bez konkrétního jmenování Oraclu), že návrh na něj předložil americkému Ministerstvu financí. Prý s přesvědčením, že nová spolupráce eliminuje bezpečnostní obavy a platforma tak nadále bude moct fungovat pro rostoucí okruh uživatelů, kterých je ve Spojených státech už 100 milionů. Americký ministr financí Steve Mnuchin mezitím uvedl, že byl kontaktován americkou firmou kvůli projednání záměru udělat z TikToku společnost se sídlem na území Spojených států. Záležitost by měla být projednána tento týden.

Spoluzakladatel a výkonný ředitel Oraclu Larry Ellison je veřejným podporovatelem Donalda Trumpa a mnozí komentátoři poukazují na to, že zapojení firmy do obchodu je z valné části politicky motivované. Ostatně, co společnost zaměřená hlavně na databázový management hodlá dělat se vzkvétající sociální sítí zaměřenou na krátká videa, nebo co vůbec bude znamenat její role „poskytovatele technologií“, není zatím úplně zřejmé. Ukázat by to měly nejbližší dny.