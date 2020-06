Top 10 her pro iOS vydělává 13 milionů dolarů denně

Na prvním místě se nachází Fortnite, který si za den vydělá 2,75 milionu dolarů. Na druhém místě nalezneme Roblox s příjmem 2,4 milionu. Třetí je Pokémon GO, které si denně přijde na 1,86 milionu. Těsně za ním je Coin Master s 1,8 milionu. Candy Crush Saga má třetí nejvyšší denní příjem, který činí 1,42 milionu.

Na šestém místě se nachází Clash of Clans s výdělkem 0,94 milionu a za ním je Gardenscapes s 0,84 milionu. Následují COD: Mobile s 0,69 milionu a Homescapes s 0,35 milionu. Na posledním místě se nalézá Toon Blast, který denně vydělá 0,24 milionu.

Očekává se, že odvětví mobilních her v následujících letech stále poroste. Finbold.com tvrdí: „V průběhu let se mobilní hry staly klíčovou položkou videoherního průmyslu. Je to díky mobilním telefonům, které mají mnohem větší dosah než konzole a osobní počítače. V následujících letech obdrží smartphony hlavní roli na videoherní scéně, protože se vývojáři zaměřují na čím dál náročnější a sofistikovanější tituly.“

Výzkum Finbold.com také uvádí hry, které mají za červen 2020 největší počet globálních stažení. Nejvyšší pozici si vydobyl Roblox, který si za den průměrně stáhne 21 034 lidí, a který jen těsně předehnal COD: Mobile s 20 566 staženími. Na třetím místě se nachází Pokémon Go s 19 291 instalacemi. Následuje Clash of Clans s průměrně 19 206 staženími. Pátý je Coin Master, který si denně nainstaluje 19 269 uživatelů.

Zbytek žebříčku obsazuje Candy Crush Saga s 19 139 staženími, Toon Blast s 18 518 staženími a Gardenscapes a Homescapes si denně stáhne 18 150, respektive 15 845 lidí. Na posledním místě se umístil Fortnite, který má průměrně 15 728 stažení.