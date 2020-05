Tři nezbytné doplňky pro Google Meet

Používáte Meet? Google nedávno přejmenoval své videokonferenční služby a způsobil tím trochu zmatek. Nikdo si zatím není jistý, zda je Meet jen pro týmy, nebo pro běžné zákazníky a kdy je pro vás lepší používat službu Duo. Ani samotný Google v tom zatím nemá jasno.

Co je však jisté je, že Meet je jednoduchým a bezpečným způsobem, jak se setkávat až se 100 lidmi (až s 250 pokud používáte G Suite pro týmy). Přestože je základní nabídka vcelku strohá, lze ji jednoduše transformovat pomocí doplňků a zjednodušit si tak používání Meet.

Vyzkoušeli jsme tuny možných rozšíření a zúžili výběr na tři nejužitečnější, které okamžitě vylepší váš videokonferenční zážitek (tyto doplňky zatím fungují jen ve webovém prostředí a mobilní verze Meet není podporovaná).

Doplněk #1: Chytřejší nastavení ztlumení

Správa ztlumování je bezpochyby tou nejotravnější součástí virtuálních schůzek. Někdo neodvratně zapomene ztlumit svůj mikrofon a začne muchlat papíry nebo začne mluvit o něčem, co by ostatní raději slyšet neměli. Jindy se naopak stane, že někdo začne mluvit a bohužel si až v půlce svého monologu uvědomí, že jej nikdo neslyší a on tak jen předváděl pantomimické představení.

Nemusí to tak být. Pro logičtější a blbuvzdorné prostředí si stačí nainstalovat jednoduché rozšíření Google Meet Push to Talk. Dělá sice jen jednu věc, ale dělá ji dobře. Automaticky vás ztlumí a slyšet je vás jen tehdy, když držíte mezerník. Můžete tak v klidu sedět a o nic se nestrachovat, a když potřebujete mluvit, tak jen zmáčknete jedno tlačítko a budete ho držet, než domluvíte.

Toto rozšíření vyžaduje přístup pouze ke stránce Google Meet. Jeho kód je open source a je všem k dispozici. Dokonce ani nepracuje s uživatelskými daty, ani je nijak neukládá.

Doplněk #2: Tiché reakce

Kolikrát jste se účastnili virtuální schůzky a přáli jste si, abyste mohli vyjádřit svůj postoj, aniž byste museli mluvit? Možnost zamávat, zvednout ruku či dát palec nahoru sníží hluk ve videokonferencích a celkově zlepší přehlednost.

A přesně to vám poskytne Nod – Reactions for Google Meet. Přidá perfektně přehledný panel do levého horního rohu a obsahuje jednoduché reakce. Všechny reakce, na něž kliknete, se ostatním účastníkům objeví v levém dolním rohu. Můžete jen virtuálně zvednout ruku nebo si vybrat z množství dalších užitečných gest, přičemž jejich počet se bude brzy zvyšovat.

Nod Reactions vám dodá pár dalších funkcí, jako je změna avatara nebo notifikace na dění ve videokonferenční místnosti, takže vám už nikdy nic neuteče. To je asi tak vše. Jen mějte na paměti, že si toto rozšíření musí nainstalovat všichni účastníci, protože lidé, co toto rozšíření nemají, nemohou přidávat reakce a ani neuvidí reakce ostatních.

Doplněk vyžaduje přístup ke stránce Google Meet. Podle vývojářů sbírá jen neosobní systémová data určená pro interní analýzu. Panel s reakcemi obsahuje jednu malinkou reklamu, které se objeví, jenom když otevřete menu.

Doplněk #3: Automatický zapisovač poznámek

Automatický zapisovač je pravděpodobně to nejužitečnější rozšíření vůbec. Takové, které využívá titulkový systém, aby zapsalo a uložilo vše, co se během schůzky řeklo.

Jmenuje se Tactiq Pins for Google Meet, ale nenechte se odradit jeho podivným jménem. Je to jednoduché rozšíření, které se aktivuje hned, co zapnete titulky v Google Meet.

Vyskočí na vás matoucí dialogové okno, které vám umožní připnout určité části dialogu, je však jednodušší, když jej ignorujete a zavřete. Když je schůzka u konce, kliknete na ikonku vedle adresního řádku a uvidíte poznámku, že je přepis hotový.

Výsledek může exportovat do doprovodné služby nebo si jej uložit jako Google Doc. Můžete si jej také stáhnout přímo do počítače jako textový soubor nebo zkopírovat do schránky a vložit kamkoliv.

Jestliže v přepisu nevidíte kompletní schůzku, počkejte 10 vteřin a zkuste to znovu. Službě někdy chvilku trvá, než vše dožene, ale během testování byla víceméně spolehlivá a efektivní (nejlépe funguje v angličtině, v češtině trochu pokulhává).

Tatiq Pins vyžaduje, stejně jako všechna ostatní rozšíření, přístup ke stránce Google Meet. Shromažďuje malé množství informací, jako je vaše jméno či třeba emailová adresa. Vaše zápisy ze schůzek jsou však vždy soukromé.