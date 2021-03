Udělá Google z Androidu placenou službu?

V době, kdy aktualizace už nejsou takovým svízelem jako dřív a přední výrobci jsou schopni zaručit jejich pravidelnost na roky dopředu, se zdá, že Google našel způsob, jak fragmentovanost Andoridu vyřešit jednou provždy: učinit z něj službu.

Jistý signál by tu byl. Dne 11. února Google ohlásil několik nových funkcí v aplikaci Fotky, z nichž se primárně budou moct těšit majitelé Pixelů, a které, jak se navzdory očekáváním ukázalo, nakonec nebudou součástí všech telefonů. Místo toho je Google nabídne jako benefit pro předplatitele Google One, stejně jako několik dalších nových funkcí využívajících strojového učení. Portrait Blur, Portrait Light a Color Pop, o nichž je řeč, nepředstavují nic zásadního a většině uživatelů bude nejspíš ukradené, jestli je mají, nebo ne. Rozhodnutí Googlu poskytnout je k dispozici jako benefit po zaplacení jiné služby však může naznačovat změnu v pojetí budoucích androidovských aplikací a systémových aktualizací.

Pixel jako platforma

Zdá se, že samotný telefon Pixel se stává službou. Od doby svého uvedení v roce 2016 byla telefonní vlajková loď Googlu prostředkem pro představování hardwarových i softwarových novinek Googlu ještě předtím, než se dostaly do širší distribuce. Například funkce Portrait Blur, která je teď součástí Google One, byla poprvé uvedena s Pixel Feature Drop v prosinci 2019. Pro majitele Pixelů byla vždy bezplatná, ale zároveň byla technicky vzato zpoplatněná.

Navíc, Androidovské funkce se zdají být primárně určené pro Pixely, spíš než pro konkrétní technické specifikace či displeje. Věci jako 5G nebo zpětné bezdrátové dobíjení jsou fajn, ale nejsou tím, co dělá z Pixelů skvělé telefony. Ty z nich dělá ryzí a bezchybná Androidovská zkušenost, jakou vám nezajistí jiné telefony. Ať už kupujete Pixel 5 nebo Pixel 4a, kupujete platformu. Kterou by teď Google mohl chtít prodat i ostatním.

Hardware je sekundární

Ty nejlepší funkce Androidu totiž vůbec nezávisí na hardwaru. Adaptive Charging, Extreme Battery Saver, Call Screen, Car Crash Detection, Recorder nebo všechny ty funkce fotoaparátu fungují napříč všemi Pixely. Předplácení by tak mohlo odemknout funkce a aplikace, které nejsou dostupné uživatelům, kteří nejsou součástí Pixel ekosystému. Stále by šlo o Android, ale o službu, která je nezávislá na telefonu vašeho výběru. Vlastně by to nebylo až tolik jiné od současného stavu. Předpokládejme, že si kupujete nový telefon každé dva tři roky a připlácíte si za cloudové úložiště, tak už tak vydáte za svůj Android telefon mezi 250 a 500 korunami měsíčně. V tomto kontextu není představa placení předplatného za jakýsi Pixel Launcher, který můžete rozjet na svém Galaxy S21, až tak šílená.

Pay to play

Nové Pixely jsou už dnes prodávány s Google One předplaceným na tři měsíce, takže udělat ze samotného Pixelu službu by nemuselo být až tak vzdálené. Místo toho, aby vám Google prodal Pixel 4a za 12 tisíc Kč, mohl by vám jednoduše dát telefon a účtovat si 300 Kč měsíčně za Pixel Launcher a 200 GB prostoru na Google One a záruku tří let aktualizací. Proměněním Pixelu a jeho funkcí na launcher by Google v zásadě eliminoval fragmentaci verzí. Nemuseli byste řešit kdy a zda vůbec dostane váš telefon Android 13 nebo 15, protože Pixel Launcher by vám zajistil všechny funkce, které potřebujete a bezpečnostní aktualizace by zahrnul do těch běžných systémových. Mohla by se z toho stát dokonalá Androidová zkušenost bez ohledu na používaný telefon.

Nové funkce Google Fotek tak mohou být jen bonusem ke Google One, protože zkrátka jiný se nenabízel. Může se však také jednat o začátek nové strategie, která Pixel osvobodí od jeho fyzické schránky a rozváže Googlu ruce, aby dělal, co umí nejlíp.