Ultimátní příručka pro soukromí na Androidu

Ve výsledku vše záleží na tom, jak dobře si nastudujete své možnosti a následně dosáhnete perfektního kompromisu mezi soukromím a praktičností.

V základu je vaše soukromí naprosto minimální a dává se přednost funkcím a reklamám, které s vašimi daty nakládají, jak uznají za vhodné. Není to vyloženě špatně, ale nemusí to být zrovna to, co od Androidu vyžadujete, především z profesionálního hlediska.

Tato příručka vás provede labyrintem všech možných nastavení. Nad každým bodem se hluboce zamyslete a zvažte všechny plusy a mínusy, abyste dosáhli přesně toho, co potřebujete.