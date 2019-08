Úspěšná nasazení korporátního IoT

Internet věcí (IoT) začíná mít hluboký dopad na podniky a podnikatelské modely. IoT mění obory počínaje vládním sektorem přes technickou infrastrukturu až po dopravu a logistiku. Uvádíme organizace z pěti vertikál, které procházejí transformací díky technologiím IoT.

Vládní organizace

IoT mění městský život prostřednictvím řady iniciativ inteligentních měst. „Města a jejich vedení přemýšlejí ucelenějším způsobem o různých možnostech využití technologií, které se integrují a přinášejí různé aspekty města do jednotného celku,“ uvádí Tim Herbert, viceprezident výzkumu v asociaci CompTIA.

„Vylepšené rozhodování, které je možné díky novým nebo lepším tokům dat, je největší vnímanou výhodou,“ dodává Herbert.

Mezi několik klíčových příkladů iniciativ zaměřených na inteligentní města patří:

Vodní hospodářství. Houston nedávno ztrácel v důsledku netěsných trubek cca 56 milionů metrů krychlových vody ročně (asi 15 procent spotřebované vody). Řešení spočívalo v zabudování senzorů a v použití inteligentních řídicích systémů čerpadel umožňujících lépe regulovat tok vody a identifikovat problémy.

Podobná řešení inteligentních měst by mohla zahrnovat kvalitu vody, zavlažování, odtok vody při bouřích, zvládnutí záplav a hospodaření s vodou v domácnostech.

Veřejná bezpečnost. Dánská Kodaň nahradila více než polovinu svých pouličních svítidel energeticky úspornými světly LED. Senzory a připojení k městské síti umožňují automatické stmívání na základě denní doby nebo přítomnosti dostatečného měsíčního světla a schopnost zvýšit jas, když zaznamenají chodce nebo cyklisty.

Projekty týkající se inteligentních měst související s veřejnou bezpečností by mohly zahrnovat systémy dohledového videa s pokročilou analytikou, bezpilotní letecké protipožární systémy a systémy hlášení a monitorování incidentů pro občany.

Životní prostředí. Citi-Sense, konsorcium 14 evropských států, zavádí síť „občanských observatoří“, která monitoruje kvalitu ovzduší pomocí nositelných senzorů. CompTIA konstatuje, že v Pekingu a několika dalších městech existují podobné crowdsourcingové snahy.

Citi-Sense, konsorcium 14 evropských států, zavádí síť „občanských observatoří“, která monitoruje kvalitu ovzduší pomocí nositelných senzorů. CompTIA konstatuje, že v Pekingu a několika dalších městech existují podobné crowdsourcingové snahy. Úspora energie. Americký úřad Nyserda pro výzkum a vývoj v oblasti energetiky oznámil svůj nový program RTEM (Real Time Energy Management), který využívá senzory, inteligentní měřiče a analytiku big dat k optimalizaci využití energie v komerčních budovách.

Americký úřad Nyserda pro výzkum a vývoj v oblasti energetiky oznámil svůj nový program RTEM (Real Time Energy Management), který využívá senzory, inteligentní měřiče a analytiku big dat k optimalizaci využití energie v komerčních budovách. Doprava. Společnost Columbus zavádí v Ohiu elektrické, samočinně se řídící kyvadlové spoje provozované v kombinaci s novým centrem rychlé dopravy. Asociace CompTIA uvádí, že systém umožní lepší vzájemnou výměnu dat mezi vozidly, komunikaci s dopravní signalizací a další dopravní infrastrukturou.

Energetika

Desítky let používaly energetické sítě obvyklý model: velké, centralizované elektrárny a vysokonapěťová vedení přenášející energii do rozvoden, které distribuují energii do domácností a podniků. Internet věcí ale může scénář energetické infrastruktury změnit.

Tyto velké elektrárny a vysokonapěťová přenosová vedení jsou stále součástí rovnice, ale totéž platí i pro komunitní solární energii, větrné farmy, malé rozvodné sítě, bateriové skladování elektrické energie atd.

Spojení těchto technologií s existující sítí, zvládnutí dohod na uzavřeném trhu a propojení transakcí mezi výrobci energie a kupujícími (možná i pomocí technologie blockchain) vyžaduje seriózní přepracování IT.

Energetická analýza. Úřad energetiky státu New York provozuje 16 výrobních zařízení (včetně dvou elektráren poháněných Niagarskými vodopády) a více než 2 240 kilometrů přenosových vedení.

Tato organizace připojila své energii produkující stroje k analytickému softwaru pomocí senzorů. Software poskytuje vedoucím operátorům prediktivní upozornění, která přesně předpovídají možné poruchy až několik týdnů před jejich výskytem.

Úřad NYPA také zahájil provoz síťového provozního střediska NYEM (New York Energy Manager), které bude obousměrně propojeno s 20 tisíci veřejných budov v celém státě.

Umožní mu to posílat řídicí příkazy systémům správy budov, a aktivně tak řídit úspory energie snižováním nároků na vytápění a chlazení v době nízkého využití (např. o víkendech, večer, když ve školách není vyučování, atd.).