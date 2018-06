Užijte si měsíc fotbalu s výsledkovými listinami ve skupinovém chatu Viber!

Viber, jedna z předních globálních komunikačních aplikací, přináší všem fotbalovým fanouškům jedinečný sportovní zážitek, ve kterém propojí svou lásku k fotbalu a schopnosti odhadnout výsledky zápasů. Novinka je uvedena u příležitosti zahájení Mistrovství světa ve fotbale v Rusku.

Viber nabízí fanouškům speciální sadu fotbalových samolepek nazvanou Světový fotbal 2018, nové funkční rozšíření chatu, kde mohou tipovat výsledky zápasů a soutěžit o zajímavé ceny a také chat bot.

Fanoušci po celém světě rádi tipují výsledky zápasů a pořadí týmů na základě budoucích výsledků fotbalových zápasů. Zatímco někteří mají svojí listinu uloženou v sešitu Excel, jiní používají kancelářskou nástěnku a ti ze staré školy si vedou tabulky ve svém poznámkovém bloku. Viber jim nyní přináší novou a inovativní možnost, jak si výsledkové tabulky uspořádat.

Nové funkční rozšíření chatu od Viberu přináší spoustu zábavy při sestavování odhadů výsledků a sledování skóre zápasů do oblasti zpráv - umožňuje uživatelům okamžitě soutěžit a porovnávat hodnocení v automaticky aktualizované tabulce. Stejně tak mohou uživatelé v reálném čase sledovat průběh zápasu a na Viberu najdou také aktuální vývoj utkání a hodnocení zápasů Mistrovství světa.

“Pro fanoušky fotbalu je toto adrenalinový měsíc, který se točí kolem Mistrovství světa. Jelikož k nim sami patříme, jsme moc rádi, že jim nyní umožňujeme mít tuto ohromnou událost v centru svého chatu na Viberu. Transformace staré kancelářské nástěnky do podoby skórovací listiny v prostředí chatu, doprovázené soutěžním zápalem v rámci skupinových zpráv, představuje zcela inovativní myšlenku," říká Djamel Agaoua, generální ředitel společnosti Viber.

Těm, kdo se chtějí angažovat ještě víc, nabízí Viber příležitost účastnit se globální výsledkové tabulky, kde lze vyhrát úžasné ceny:

Přesné odhady výsledků zápasů umoží fanouškům získat tisíce bezplatných balíčků samolepek Viber, bezplatný kredit Viber Out a další obsah.

Jeden šťastný fanoušek, který získá nejvíce bodů, bude korunován titulem "Ultimate World Football Fan" (největší fanoušek světového fotbalu) a vyhraje cenu, o které sní snad každý příznivec fotbalu: VIP výlet pro vítěze a jeho přítele na slavný zápas El Clásico v příští sezóně. Z8pad budou moci sledovat z přední řady sedadel na stadionu Camp Nou!

Viber vydal u příležitosti Mistrovství světa také exkluzivní balíček bezplatných fotbalových samolepek v 16 jazykových verzích a čeština je jedním z nich. Samolepky nabízí fanouškům další možnosti, jak společně komunikovat a užít si spoustu zábavy.

Aby byl zážitek opravdu maximální, špičkové mediální společnosti po celém světě, včetně 90min.com a Championat.com, otevřou speciální komunity Viber, kde bude mít neomezené množství fanoušků možnost sledovat zajímavé rozhovory o fotbalu nebo se zúčastnit programu komunitních skórovacích listin. "90min je to, co dává fanouškům hlas, takže partnerství s firmou Viber a budování fanouškovských fotbalových komunit na jejich platformě je pro nás jedinečnou příležitostí zapojit fanoušky v reálném čase do největší události světa." Andres Cardenas, globální manažer fotbalové divize ve společnosti 90min.

Stáhněte si Viber a vytvořte si svojí skórovací listinu ve skupinovém chatu: https://vb.me/worldfootball

Často kladené otázky

Jak mohou uživatelé spustit svojí skupinovou skórovací listinu?

Uživatel sdílí své předpovědi zápasů ve skupinovém chatu prostřednictvím nového rozšíření World Football Chat Extension.

Jakmile uživatel sdílí své předpovědi, může snadno vytvořit svojí výsledkovou listinu tím, že klepne na příslušné tlačítko v panelu rozšíření chatu. Ostatní členové, kteří se chtějí připojit a objevit se v tabulce, musí sdílet své odhady výsledků ve skupině.

Pokud uživatel figuruje na více výsledkových listinách, bude na nich zohledněn pouze jeden odhad výsledku, a tím bude ten poslední odhad pro každou hru.

Aby uživatelé nikdy nezmeškali zápas, speciální chatbot jim pošle denní připomínku, aby dokončili své odhady před zahájením zápasu.

Jak mohou uživatelé sbírat body?

Pokud uživatel dokonale odhadne skóre zápasu, obdrží 3 body a vyhraje okamžitou cenu.

Pokud uživatel neodhadne přesný výsledek, ale správně předpoví, kdo vyhraje zápas, získá alespoň 1 bod k celkovému počtu shromážděných bodů. Například pokud uživatel předpověděl, že Rusko vyhraje 3:1 a zápas skončil výhrou Ruska 3:2.

Tyto body se automaticky přičítají do všech tabulek daného uživatele v různých skupinách.

Rakuten Viber

V Rakuten Viber propojujeme lidi - bez ohledu na to, kdo jsou nebo odkud jsou. Naše více než 1 miliarda uživatelů po celém světě má přístup k řadě funkcí, jako jsou například individuální chaty, videohovory, skupinové zprávy nebo novinky a diskuse se svými oblíbenými značkami a celebritami. Uživatelům nabízíme všechny potřebné nástroje, aby se mohli bezpečně vyjadřovat. Viber je součástí Rakuten Group, světového lídra v oblasti elektronického obchodování a finančních služeb.