Uživatelé jsou za 5G ochotní zaplatit 20 % navíc

Uživatelé smartphonů očekávají, že nejvíce aplikací a služeb se stane mainstreamem do 2 až 3 let od nástupu 5G. Tato doba se liší napříč jednotlivými trhy. Předpokládáme, že v USA k tomu dojde během jednoho roku od spuštění, v západní Evropě během 2,5 let a více.

Průměrně 67 % uživatelů je ochotných zaplatit za aplikace a služby, které jsou pro ně zajímavé a relevantní. Jsou schopní zaplatit 20 % nad rámec svých současných výdajů, aby získali výhody 5G. Inovátoři, tedy zákazníci, kteří jsou ochotni zkoušet a používat nové technologie ještě předtím, než to udělá i většina, by zaplatili až 32 % více, než platí dnes.

Největší zájem a ochotu platit za službu zaznamenává u spotřebitelů domácí bezdrátové širokopásmové připojení. Za možnost posunout se od tradiční kabelové televize směrem k 5G TV by bylo ochotných zaplatit až 74 % uživatelů. Podobný zájem je i o 5G zóny, které budou nabízet velmi rychlé připojení ve veřejných lokalitách, jako jsou letiště, nákupní ulice nebo kancelářské prostory.

S rozšířením 5G bude třeba najít nové způsoby a nové modely, jak za tyto služby platit. Pro 4 z 10 uživatelů chytrých telefonů bude důležité zvažovat nové služby, bezpečnost a důvěryhodnost připojení při výběru 5G datového plánu.

„Velkou výzvou při implementaci 5G sítí bude pro všechny mobilní operátory nejen nastavení vztahu ke koncovým uživatelům, ale také návrh interní strategie. Klíčové bude najít vhodné případy užití, správný obchodní model pro koncové i firemní zákazníky, a rozvoj privátních sítí. Operátoři se musí připravit na komplexnost provozu, automatizaci, strojové učení a umělou inteligenci,“ říká Jiří Rynt ze společnosti Ericsson.