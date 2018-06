Viber chce více byznysu v Česku

Jedním z nejbližších kroků, které chce Viber v česku uskutečnit, je spuštění služby Viber Communities. Jde o jakousi platformu, která firmám nabídne možnost hromadné komunikace se svými fanoušky, součástí Communities má být v budoucnu i třeba eshop.

Zatím se v ní mohou třeba prodávat nejrůznější nálepky (stickers), které si uživatele mohou mezi s sebou posílat. Viber nabízí správcům takových skupin podíl na zisku.

Je to prý vzájemně prospěšná spolupráce, silné značky dovedou Viberu přivézt nové uživatele a Viber jim má nabídnout možnost snadné a přímé komunikace s fanoušky.

Prvním pilotním provozem tohoto hromadného chatu v Česku je chat pro skupinu televizí Prima. S výsledky pilotu jsou ve Viberu spokojeni a připravují proto regulérní start služby.

Byznysoví zákazníci mají dále podle Atanase Raykova, ředitele Viberu pro obchodní rozvoj v zemích střední a východní Evropy a bývalém Sovětském svazu ocenit zejména transparentní bezpečnost komunikace.

„Veškerá komunikace je šifrována soukromými klíči, které mají dostupné jen účastníci konverzace, žádná data ani obsah konverzace se neukládá nikde v cloudu, jsme absolutně bezpeční,“ tvrdil v rozhovoru pro Computerworld Raykov.

Za další z kladů Viberu považuje Raykov majitele firmy, kterým je japonský Rakuten. Obří firma, pod níž spadají mimo jiné společnosti jako Lyft nebo Pinterest, ale v Japonsku jde o dominantního hráče na e-commerce trhu.

„Jak vyplývá z logiky věci, jdeme cestou postupných konzervativních změn, které jsou pro klienty vždy pozitivní. Navíc jsme velmi stabilní a nehrozí, že přestaneme fungovat,“ domnívá se Raykov.

Kromě nastartovaní větší spolupráce s firemními klienty má Raykov za úkol získat větší pozici na trhu mezi uživateli ve svém regionu.

„Je to neustálý boj o to, aby vaše aplikace byla na první stránce mobilní plochy, aby se ji lidé naučili automaticky používat. Daří se nám to, v Česku patříme společně s Facebook Messengerem a WhatsApp k nejpopulárnějším chatovacím aplikacím. A chceme být ještě úspěšnější, plánuje Raykov.