Viber přináší novinky a rychlejší chatování

Viber přináší svým uživatelům možnost vyměňovat si nyní zprávy dvakrát rychleji. Navíc přichází s novým vylepšeným designem.

Určitě jste si někdy posílali zprávy s přáteli a říkali si, jestli je vůbec otevřeli, a proč jim trvá tak dlouho vám odpovědět? V novém Viberu je toto už vyřešeno. Uživatelé nyní mohou:

Posílat zprávy rychleji: Zprávy jsou doručovány dvakrát rychleji a konverzace je tak přirozenější. Mizí také "panika", když někdo neodpovídá.

Rychlejší ikony pro status zpráv: Nové ikonky pro status doručení zpráv zobrazují, zda byla zpráva odeslána ✓, doručena ✓✓ a nebo přečtena ✓✓.

Větší a jasnější chatovací bubliny: Jasnější barvy a větší chatovací okénka umožňují lépe se na zprávy soustředit. Na první pohled je také vidět více obsahu.

Jasnější GIFy, fotky a videa: Obrázek má hodnotu tisíce slov, a navíc je všichni rádi sdílíme. Nyní na obrazovce uvidíte větší a kvalitnější náhledy doručených fotek a videí.

Kromě novinek připomeňme, že Viber zajišťuje šifrování komunikace na obou koncích, a je tak nejbezpečnějším messengerem. Uživatelé aplikace si mohou být jistí, že jejich data nejsou sdílena s třetími stranami. Vidět je nemůže ani Viber, a uživatelé tak mají 100% soukromí.

“Snaha zajistit milionům uživatelů výjimečný komunikační zážitek je to, co nás neustále žene kupředu. Chtěli jsme uživatelům poskytnout lepší vizuální zážitek a uživatelsky efektivnější aplikaci,” řekl Ofir Eyal, VP Product, Viber. “Všechno, co děláme se soustředí na to, jak spolu komunikujeme a jak se propojujeme. Nyní uživatelům kdekoliv na světě přinášíme nejrychlejší službu, která ale také zajišťuje zábavný a vizuálně příjemný zážitek.”

Možnost posílat rychleji zprávy mají nyní uživatelé iPhonů. Pro uživatele Androidu bude tato novinka dostupná v brzké době.

Nový vylepšený Viber lze stáhnout zde: vb.me/52b34b