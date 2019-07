Vodafone předvedl funkční 5G síť, ta ohýbala čas v Karlových Varech

Využití 5G sítě je těžké předvést na něčem smysluplném, kromě demonstrace přenosových rychlostí. Červený operátor ale na jedno přišel – na tiskové konferenci ukázal, jak bychom si mohli v budoucnu volat – pomocí hologramu.

Rozhovor proběhl mezi generálním ředitelem VF Petrem Dvořákem a viceprezidente Vodafonu pro technologie Milanem Zíkou. Oba dělili zhruba 120 km, ale spojení bylo nepřerušované a kvalitní. Latence dosahovala zhruba jedné vteřiny, která byla ale způsobená náročným výpočetním zpracováním hologramu. Latence samotné sítě je v rámci milisekund.

„Holografický hovor je symbolem toho, kam už se posunuly možnosti komunikačních technologií. A nejde jen o nějaký laboratorní test. V Karlových Varech jsme spustili první českou 5G síť, která už je připravená na reálný provoz. Položili jsme tak základy pro budování gigabitové společnosti,“ říká Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic. K hranici 1 Gbps se blížila i samotná síť Vodafonu, ta je zatím pro veřejné využívání uzavřená, byť je v Karlových Varech spuštěná.

„V nové 5G síti kombinujeme ty nejlepší technologie, které jsou aktuálně na trhu dostupné, nejsme závislí na jednom dodavateli. Díky kombinaci technických prostředků od řady společností jsme dosáhli špičkových parametrů služby, maximální bezpečnosti sítě i efektivity využití rádiového spektra,“ vysvětlil Milan Zíka prostřednictvím 5G holografického hovoru ze svého pracoviště v pražských Stodůlkách.

Sítě páté generace přinášejí nejen násobně vyšší přenosové rychlosti, ale také rychlou odezvu a mnohem vyšší kapacitu, která umožní připojit online mnoho datově náročných zařízení včetně senzorů nebo čidel. Kromě aplikací pro úzkopásmový internet věcí (NB-IoT) tak Vodafone připravuje nad 5G sítí služby a řešení pro průmysl, dopravu, energetiku, chytrá města nebo rozvoj telemedicíny.

Sítě 5G nepřinesou podle Milana Zíky okamžité zázraky: „Ale umožňují postupně vybudovat úplně novou platformu a přinést technická řešení, která dosud nebyla možná. Mimo jiné mohou dostat velmi rychlé přenosy dat i do domácností a firem, kde není dostupná naše jiná gigabitová technologie.“

Společnost tak v Karlových Varech předvedla rychlost 5G sítě nejen na chytrých telefonech, ale také na prvních modemech, které jsou určené pro pevné nebo přenosné připojení k internetu.

Nad Vodafone pláž v Karlových Varech se také vznesl speciální balón s vysílačem. Ukázal, jak lze pružně vybudovat rychlou mobilní síť třeba pro oblast postiženou živelnou katastrofou nebo jak síť okamžitě kapacitně posílit během událostí, jako je Mezinárodní filmový festival.

Mimochodem k demonstraci 5G měl operátor k dispozici tři telefony s podporou 5G – Samsung, Huawei a Xiaomi. Samsung se nepovedlo kvůli problémům ve firmware vůbec připojit, Xiaomi fungovalo průměrně a nejvyšších rychlostí pak dosahoval Huawei, i když to mohlo být způsobeno tím, že část 5G sítě byla postavena právě na technologiích Huawei.

Mimochodem, testování ukázalo, že 5G skutečně nabízí vysoké rychlosti, ale že to také evidentně není úplně jednoduchá technologie. O čemž se mohli přesvědčit všichni klienti Vodafonu, kteří se dostali ve Varech do území pokrytého právě sítí 5G. Jejich telefony začaly ukazovat čas o dvě hodiny pozdější oproti realitě, což technici Vodafone nebyli schopni do konce naší návštěvy Varů opravit.