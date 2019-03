Výzkum: Android na vzestupu s otazníky kolem bezpečnosti

Operační systém Android v podnicích využívá průměrně 72 % tabletů a handheldových zařízení (včetně mobilních telefonů). Vzhledem k tomu, že 60 % kupujících uvádí, že Android se v jejich organizacích stále ještě integruje, lze předvídat nárůst počtu těchto zařízení, přičemž největší část růstu lze očekávat v následujících třech letech.

Jako tři hlavní výhody operačního systému Android v porovnání s ostatními operačními systémy se uvádí flexibilita (59 %), bezpečnost (58 %) a cenová dostupnost (52 %).

Obavy o bezpečnost

Podniky se ovšem domnívají, že bezpečnostní záplatování (patching) jejich zařízení by měla probíhat mnohem častěji, konkrétně o čtyři záplaty ročně více, než je tomu dnes. Různorodost metod nasazení bezpečnostních záplat se také lišila, kdy 66 % spoléhalo na IT oddělení, 38 % využívalo řešení správy mobilních zařízení (MDM) a 30 % využívalo aktualizace firmwaru výrobce zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie. 23 % se spoléhalo na uživatele, 22 % využívalo firmu zajišťující IT podporu a 16 % prodejce.

Očekávané funkcionality

Co se týče možností správy firemních mobilních zařízení s operačním systémem Android, kupující očekávali zejména následující funkce jakožto standardní součást přizpůsobitelný operační systém, který bude uspokojovat požadavky podniku, balíček Android for Work, nástroj/konzole pro správu aktualizací firmwaru, vyšší úroveň podpory pro bezpečnost systému Android a začlenění certifikovaných řešení zabezpečení třetích stran.

Očekávání ve vztahu k aktualizacím

Podniky v současnosti aktualizují operační systémy Android na jednotlivých zařízeních přibližně 5krát ročně. Od poskytovatele zařízení očekávají, že operační systém Android bude podporovat až tři roky po ukončení životnosti zařízení.

Všechna Android zařízení nejsou stejná

„Nástup mobilních zařízení do podnikatelského světa s operačním systémem Android i nadále pokračuje, ale pro IT oddělení je i nadále problém tato zařízení efektivně spravovat a zabezpečovat,“ uvedl Jan Kaempfer, generální ředitel pro marketing ve společnosti Panasonic Computer Product Solutions. „Důležité je, aby kupující pochopili, že ne všechna zařízení se systémem Android jsou stejná. Je třeba se zaměřit na funkce pro správu a zabezpečení, které jim dodavatel nabízí, a také na vlastní technické zkušenosti se systémem Android. Díky využití nejnovějších bezdrátových aktualizací a konzolí pro správu mohou IT oddělení ušetřit značný čas a peníze prostřednictvím automatizace aktualizací, pokud zvolí vhodné zařízení s náležitými funkcemi pro správu a zabezpečení.“