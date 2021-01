WhatsApp začal sdílet data s Facebookem, Evropa má výjimku

WhatsApp začal po svých uživatelích vyžadovat souhlas se sdílením informací s Facebookem, pakliže chtějí aplikaci nadále používat. Dle Facebooku se však povaha změn týkajících se sdílení dat různí dle regionu a jiná pravidla tak budou platit pro uživatele ve Spojených státech a jiná pro Evropany.

Nejzazší termín, kdy mají nové změny vejít v platnost, byl stanoven na 8. února, po kterém bude „nutné přijmout tyto aktualizace, abyste mohli WhatsApp používat i nadále,“ informuje ve vyskakovacím okně uživatele aplikace. A zároveň odkazuje k online help centru, pakliže „byste raději chtěli svůj účet smazat“.

V reakci na tento krok Facebooku se už ozvalo několik známých osobností, včetně čerstvě nejbohatšího muže planety Elona Muska, kteří uživatele vyzvali, aby přešli na jiné, na soukromí více dbající, aplikace typu Signal nebo Telegram.

Evropská výjimka

Z průvodní dokumentace zprvu nebylo jasné, nakolik nové sdílení dat ovlivní také uživatele v Evropě, Facebook až později upřesnil, že „v evropském regionu“ ke změnám nedojde.

„Abychom předešli pochybnostem, WhatsApp nebude sdílet data uživatelů z evropského regionu s Facebookem za účelem vylepšování produktů Facebooku nebo reklamy,“ vyjádřil se mluvčí společnosti.

Přesto však nová verze Zásad ochrany osobních údajů platných pro evropské uživatele výslovně kromě jiného uvádí, že data „mohou být sdílena“ s dalšími společnostmi Facebooku, „za účelem zobrazování personalizované reklamy a navrhovaného obsahu“ a také za účelem „pomoci s dokončením nákupu“.

Facebook nicméně tvrdí, že data z WhatsAppu za tímto účelem v Evropě nesbírá, jelikož to nevyjednal s evropskými orgány na ochranu osobních údajů. Někteří to vnímají jako evropský úspěch v před pár lety započatém boji evropských úřadů. Na Twitteru to komentoval například nizozemský poslanec evropského parlamentu Paul Tang:

„Facebook si nárokuje přístup ke všem vašim datům z WhatsAppu, ledaže… žijete v Evropské unii. Proto na ochraně dat záleží.“

Jaká data mimo EU sbírá?

Podrobnosti o datech z WhatsAppu nově mimo EU sdílených s Facebookem jsou ukryté v kupě dokumentů tvořících Zásady pravidel ochrany osobních údajů. Ve zjednodušeném FAQu WhatsApp uvádí, že sdílí širokou škálu uživatelských informací s ostatními firmami Facebooku, včetně: telefonního čísla, jakož i dalších informací poskytnutých při registraci (jméno), informace o vašem telefonu (výrobce, model, operátor), IP adresu, ale i veškeré platební transakce provedené skrz WhatsApp. Dále uvádí, že může sdílet také data jako kontakty, whatsappové statusy nebo IMEI telefonu.