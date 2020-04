YouTube zakazuje „lékařsky nepodložený“ obsah

YouTube zakázal s koronavirem související obsah, který je v přímém rozporu s doporučeními Světové zdravotnické organizace. V oficiálním prohlášení platforma uvádí, že bude odstraňovat vše, co bude považovat za „lékařsky nepodložené“.

Dle své výkonné ředitelky Susan Wojcické chce učinit přítrž dezinformacím. YouTube tak navazuje na pár dní staré opatření, v rámci kterého obdobně skoncoval s obsahem, který poukazoval na údajnou souvislost šíření koronaviru a 5G sítí.

„Když někdo říká ,Berte vitamín C, jezte kurkumu, to vás vyléčí‘, tak to je příklad toho, co bude považováno za porušení našich pravidel,“ uvedla Wojcická v rozhovoru pro CNN, prvním, který poskytla od vypuknutí pandemie.

„Vše, co půjde proti doporučením Světové zdravotnické organizace, bude porušením našich pravidel.“ Dle ní YouTube zaznamenal v uplynulých dnech pětasedmdesátiprocentní nárůst poptávky po zprávách ze „směrodatných“ zdrojů.

Jak přísně bude YouTube obsah hodnotit, ale není z vyjádření jeho šéfky zřejmé. Světová zdravotnická organizace například začátkem dubna vydala doporučení, že roušky by měli nosit pracovníci ve zdravotníci, zdraví jedinci z řad veřejnost však nikoliv. Na jednoznačné správnosti této rady se přitom ani odborníci neshodli, výhrady k němu měl také náměstek českého ministra zdravotnictví Roman Prymla.

Už v půli března YouTube v souvislosti s koronavirem přišel s opatřením, v rámci kterého zavedl demonetizaci obsahu souvisejícího s nákazou. Po protestech youtuberské komunity ale toto opatření po týdnu vzal zpět.

Pro změnu Facebook minulý týden začal uživatelům, kteří četli, sledovali či sdíleli falešné informace o onemocnění Covid-19, předkládat pop-up výzvu k návštěvě oficiálních webových stránek Světové zdravotnické organizace. Aplikace WhatsApp pro změnu v rámci prevence šíření dezinformací uživatelům zakázala hromadně přeposílat zprávy, které už byly sdílené více jak čtyřikrát.