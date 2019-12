Zrakově postižení pomáhají firmám odstraňovat bariéry na webu. Pomohl jim v tom speciální kurz.

Špatná struktura webu, neoznačené nadpisy nebo obrázky bez alternativních popisků – to vše může handicapovaným ztížit fungování na internetu. Právě to, zda jsou weby dostatečně přístupné i pro uživatele se specifickými potřebami, mohou od listopadu ověřovat i noví auditoři přístupnosti z řad zrakově postižených. Školení od předních českých expertů na přístupnost jim otevřelo nové pracovní příležitosti a dalo možnost budovat internet bez bariér.

Prvních šest zrakově postižených úspěšně zakončilo roční školení auditorů přístupnosti pořádané firmou Master Internet pod záštitou Světlušky Nadačního fondu Českého rozhlasu. Účastníkům se absolvováním kurzu otevřely dveře k novým pracovním příležitostem – mohou nyní samostatně hodnotit přístupnost webů a aplikací firem, úřadů i médií a tím se sami podílet na zlepšování podmínek pro handicapované na internetu.

Na školení zrakově postižení testovali e-shop Rohlík.cz i srovnávací portál Ušetřeno.cz

Přístupný web je takový, který neklade uživatelům do cesty zbytečné překážky. „V dnešní době je konkurence na internetu veliká a handicapovaný člověk dá samozřejmě přednost webu, kde rychleji dosáhne svého cíle,“ vysvětluje auditor přístupnosti a nevidomý programátor Roman Kabelka, který byl jedním z lektorů kurzu. Překážkou pro handicapované může být například to, že web není možné ovládat z klávesnice, nebo nepřehledná struktura webu.

Pravidlům přístupnosti i tomu, jak firmám poskytovat zpětnou vazbu, se naučili účastníci od předních českých expertů na přístupnost Radka Pavlíčka a Romana Kabelky z Master Internet. „Už před školením jsem při procházení webů intuitivně věděl, jaké překážky přístupnosti brání, ale až na kurzu jsem se naučil, o co své domněnky opřít a jak argumentovat,“ hodnotí přínos školení jeden z úspěšných absolventů Jan Balák. V průběhu kurzu účastníci testovali e-shop s potravinami Rohlík.cz, který na základě jejich zpětné vazby již provedl řadu úprav vedoucích k lepší přístupnosti webu. Na závěr školení pak auditoři samostatně zrealizovali kompletní audit přístupnosti srovnávacího portálu služeb pro domácnosti Ušetřeno.cz. „Všichni auditoři byli velice profesionální a opravdu mě překvapilo, do jakého technického detailu se s námi byli schopni bavit a pomoci nám. Těšíme se na dlouhodobější spolupráci. Rádi bychom do budoucna prozkoumali přístupnost celé služby, nejen webu,“ chválí auditory Ondřej Valuštík ze společnosti Ušetřeno.

Školení pořádala brněnská firma Master Internet, která se na oblast přístupnosti zaměřuje a poskytuje audity přístupnosti. „Školení dalo nové pracovní možnosti zrakově postiženým webovým specialistům, za což jsme rádi, a sami jsme úspěšným absolventům nabídli spolupráci na dalších zakázkách naší firmy,” říká ředitel společnosti Filip Špaček.

O přístupný web mají zájem velké firmy i státní instituce

Přístupnost rozhodně není okrajovou záležitostí specializovaných společností. Naopak - o přístupný web mají zájem velké firmy napříč obory i státní instituce. „O přístupnosti a možnosti spolupráce s auditory webu jsme se dozvěděli přes Světlušku a velmi rádi jsme příležitosti využili,“ říká Valuštík z Ušetřeno. Vedle společenské odpovědnosti je motivací firem i zájem o konkurenční výhodu. Kromě handicapovaných totiž přístupný web ulehčuje práci s webem i seniorům nebo uživatelům mobilních zařízení, kteří tvoří nemalou část potenciálních zákazníků. Zájmu o problematiku přístupnosti prospělo i letošní vydání nového zákona č. 99/2019 o přístupnosti internetových stránek, který ukládá institucím veřejné správy povinnost mít přístupný web.

O Master Internet

Společnost Master Internet už více než dvacet let nabízí především hostingové služby ve vlastních datacentrech v Praze a Brně, specializuje se ale také na audity přístupnosti webů a aplikací. Garantem služby je expert na přístupnost Radek Pavlíček, který audity provádí společně s nevidomým programátorem Romanem Kabelkou.