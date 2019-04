Zuckerberg vyzývá vlády ke spolupráci

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg má za to, že úřady a vlády by měly aktivněji hlídat obsah internetu. Vyzval k tomu v komentáři zveřejněném v americkém deníku The Washington Post. Dle něj je zodpovědnost za sledování škodlivého obsahu na internetu až příliš velká, než aby ji komerční společnosti zvládaly samy a volá po nových zákonech týkajících se zejména čtyř zásadních témat: škodlivý obsah, nezávislost voleb, soukromí a portabilita dat.

Zuckerberg s vyjádřením přišel dva týdny poté, co střelec na Novém Zélandu využil Facebook k živému přenosu svého vražedného řádění v mešitě ve městě Christchurch.

„Zákonodárci mi často říkají, že máme až přílišnou moc nad tím, jak se lidé projevují, a upřímně, souhlasím,“ píše ve sloupku Zuckerberg a dodává, že Facebook vyvíjí nezávislé fórum, skrz které se mohou lidé odvolávat a vyjadřovat k rozhodnutí platformy o tom, jaké příspěvky nechá zveřejněné a jaké stáhne. Také popisuje nová pravidla, jejichž dodržování by rád prosadil mezi technologickými společnostmi a vývojáři. Jejich smyslem má být efektivnější zamezení šíření škodlivého obsahu napříč weby.

Ve stručnosti Zuckerberg apeluje na následující:

- Vznik pravidel společných pro všechny sociální sítě, na jejichž dodržování by dohlížely úřady, respektive vlády. Smyslem je zamezení šíření škodlivého obsahu.

- Transparentnost. Všechny velké technologické společnosti by měly každé tři měsíce reportovat o své činnosti a hospodaření.

- Silnější zákony, které by zajistily čestnost voleb, jakož i dalších „sporných politických témat“ a platily by i mimo oficiální období volebních kampaní.

- Nové standardy pro kontrolu využití dat při politických kampaní online.

- Přijetí zákonů typu GDPR i v dalších zemích.

- Vytvoření společného rámce pro dodržování a vymáhaní těchto zákonů tak, aby jejich interpretace nebyla v každé zemi jiná.

- Jasná pravidla určující, kdo je zodpovědný za ochranu dat uživatelů, jestliže je přesouvají z jedné služby na druhou.

Facebook byl v nedávné době kritizován nejen kvůli šíření zmíněného videa novozélandského masakru, ale také například kvůli své roli v kauze zneužití dat Cambridge Analytica, žádný z těchto incidentů však ve svém otevřeném dopise, který má být zveřejněn i několika evropskými deníky, Zuckerberg nezmiňuje. Už před pár dny však jménem sociální sítě uvedl, že zvažuje zavedení nových omezení vztahujících se právě k živým přenosům.

Také avizoval naprostý zákaz bílého nacionalismu a separatismu a v pátek Facebook začal s označováním politické reklamy – uživatelé v evropských zemích tak uvidí, kdo reklamu zadal, kolik za ni zaplatil a na koho cílí.

„Mám za to, že zodpovědností Facebooku je pomáhat tyto problémy řešit a těším se, že je začneme řešit spolu se zákonodárci z celého světa,“ tvrdí Zuckerberg.