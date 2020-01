Zvěsti o iPhone 12 (I.)

Modely iPhone 2019 ještě nebyly oficiálně oznámeny a my už začínáme sledovat zprávy o tom, co bude nového v iPhone roku 2020. Dali jsme dohromady ty nejzásadnější změny, ale berte je s rezervou.

Aktualizované ID obličeje

CNBC má shrnutí nové zprávy od analytika Barlcays, která potvrzuje některé zvěsti, které jsme již o iPhone 12 slyšeli. Analytik říká, že iPhone 12 bude obsahovat „ obnovený “systém Face ID, ale neříká již, co to obnáší.

Zpráva také uvádí, že špičkové modely „Pro“ budou na zadním poli kamer obsahovat snímač pohybu, o němž jsme již několikrát slyšeli. Apple by mohl zavést výhradně bezdrátové nabíjení. Tento nápad se nám zdá trochu pochybný, neboť by to zabilo celý segment CarPlay, protože jen velmi málo vozidel podporuje bezdrátové CarPlay. Apple by musel dodávat bezdrátové nabíječky a buďme otevření bezdrátové nabíjení je stále příliš pomalé, na to, aby bylo jediným způsobem nabíjení telefonu. Apple by musel bezdrátové nabíjení významně vylepšit.

Nový procesor A14

Předpovídáme výrazný nárůst grafického výkonu na A14.

Všechny modely iPhonu 12 mají jistotu, že budou mít nový aplikační procesor, který bude Apple pravděpodobně nazývat A14.

Udělali jsme několik vlastních analýz nedávných procesorů Apple řady A, abychom předpověděli, co se dá očekávat od A14.

Nejasný plán vydání iPhone pro 5G

iPhone 12 dává jistotu, že bude připraven na sítě 5G. Zatímco předchozí zvěsti naznačují, že 5G by se mohlo omezit na „pro“ modely, nová zpráva říká, že 5G iPhony se budou rozbíhat postupně. Jak uvádí MacRumors, analytik Susquehanna Mehdi Hosseini „iPhony s podporou 5G budou spuštěny ve dvou fázích, včetně modelů sub-6GHz v září 2020 a modelů mmWave v prosinci 2020 nebo v lednu 2021.“ To znamená, že lidé, kteří chtějí nejlepší možný iPhone 12 budou muset čekat měsíce.

Analytik Ming-Chi Kuo naproti tomu očekává, že budou existovat čtyři modely 5G, všechny s podporou sub-6GHz a mmWave, všechny budou spuštěny v podstatě ve stejnou dobu: koncem roku 2020.

Společnost Kuo očekává, že podpora 5G v modelech iPhone se bude lišit v závislosti na regionu/zemi. Někteří dostanou podporu pouze pod 6 GHz, jiné pod 6 GHz a mmWave a v některých zemích, kde operátoři nenabízejí významnou 5G podporu, může být funkce zcela deaktivována.

Tenčí, ale účinnější OLED

Zpráva z korejské publikace The Elec uvádí, že LG inovuje své výrobní linky OLED v závodě E6, kde se vyrábějí displeje pro aktuální iPhone 11 Pro, a z toho se dá vyvodit, že špičkové modely iPhone 12 získají nové OLED displeje.

Lze očekávat dvojí upgrade. Nejprve budou dotykové senzory integrovány do samotného displeje. Zadruhé se říká, že zadní rovina zodpovědná za zapnutí nebo vypnutí jednotlivých OLED subpixelů přechází na technologii nízkoteplotního polykrystalického oxidu (LTPO), který spotřebuje o něco méně energie (asi o 15 procent méně) než technologie LPTS, která se v současné době používá pro telefony iPhone. Apple nedávno přepnul na OLED displeje s technologií LTPO v Apple Watch, aby prodloužil výdrž baterie.

Stabilizace obrazu pomocí senzoru

Nová zpráva společnosti DigiTimes říká, že 5G iPhones, které se očekávají v roce 2020, zavedou stabilizaci obrazu pomocí technologie posunu senzorů.

Současná optická stabilizace obrazu v iPhonu používá gyroskop k pohybu celého pole kamery - senzoru a objektivů - za účelem snížení malých otřesů a vibrací. Kromě toho iPhone při nahrávání videa využívá elektronickou stabilizaci obrazu a pomocí pohybových senzorů telefonu posouvají zaznamenanou oblast na senzoru, tak aby potlačily vibrace.

Aby se technologie posunu senzoru mohla aplikovat na ultraširokou kameru na iPhone, musela by být aplikována nezávisle na senzoru této kamery, stejně jako současná optická stabilizace obrazu.

Hlavní výhoda technologie posunu senzoru pro stabilizaci obrazu spočívá v tom, že pevné pole nepohyblivých čoček podléhá menším kompromisům a může být ve vyšší kvalitě a že iPhone by mohl provádět senzorické posuny o více pixelů k senzoru. Více expozic je kombinováno a jsou pak k dispozici snímky s vyšším rozlišením.

Technologie posunu senzoru je u kamer bez zrcadla a DSLR poměrně běžná.