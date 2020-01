Zvěsti o iPhone 12 (II.)

První díl našeho článku najdete zde.

Větší baterie díky novým obvodům

Podle korejské publikace The Elec použije iPhone 12 namísto ochranných obvodových modulů používaných v iPhone 11 přizpůsobené obvody ochranného modulu Packages, které údajně uvolní více prostoru v telefonu, což by mohlo být použito pro zvětšení baterie. S předpokládaným spuštěním 5G modemu uvnitř všech modelů 2020 bude iPhone větší výdrž baterie, protože tyto modemy obvykle spotřebovávají více energie než LTE.

5 nových modelů iPhone v roce 2020

Analytik Ming-Chi Kuo vydal výzkumnou zprávu, ve které předpovídá, že Apple v roce 2020 uvede na trh pět nových telefonů iPhone: modely s průměrem 5,4 a 6,1 palce, každý s fotoaparátem s dvojitým objektivem; 6,1- a 6,7-palcové modely s fotoaparáty s trojitým objektivem a „časovými senzory“; a 4,7palcový model. Všechny telefony iPhone 2020 budou mít OLED, s výjimkou modelu 4,7 palce, který bude mít LCD. 4,7palcový telefon (považovaný za pokračování iPhone SE) bude navazovat na iPhone 8 a bude mít tlačítko Domů, procesor A13 a fotoaparát s jedním objektivem.

Ze zprávy analytika J.P. Morgan se udá, že Apple by mohl na podzim roku 2020 uvolnit čtyři nové modely iPhone. Všechny čtyři modely iPhone budou mít OLED. Na konci listopadu oznámila společnost ETNews, že Apple bude používat displeje OLED od společnosti Samsung, které jsou tenčí než dosud používané displeje. Jak to ovlivní celkovou tloušťku iPhonu, není jasné. I když Apple by mohl sám iPhone ztenčit, je také možné, že by Apple mohl využít nově nalezený prostor k implementaci nějaké jiné nové technologie nebo ke zvětšení velikosti baterie.

Zpráva J.P. Morgana také říká, že v roce 2021 by Apple mohl změnit způsob, jak uvádí Iphone na trh. Společnost pravděpodobně plánuje prezentovat telefony dvakrát ročně, místo jediného vydání na podzim.

Rozlučte se se zářezem

Ben Geskin, zveřejnil jeden z iPhone prototypů pro rok 2020 “Příspěvek nemá mnoho informací, ale Geskin říká, že se jedná o telefon s„ 6,7palcovým displejem s Face ID a kamerovým systémem TrueDepth umístěným v horním rámu. “

Nemusíte se dívat zblízka, abyste zjistili, že na tomto vykreslení není zářez, což znamená, že by Apple musel zmenšit kamerový systém TrueDepth do rámečku v horní části obrazovky.

Přicházejí 4 nové styly iPhonu

Stále máme před sebou dlouhou cestu, než bude iPhone 12 představen, ale je na co se těšit. Analytik Ming Chi-Kuo říká, že iPhone se představí s přepracovaným designem. Konkrétně Kuo říká, že „přední a zadní sklo 2 / 2,5D jsou stále používány, ale povrch kovového rámu bude změněn na podobný design jako iPhone 4, čímž nahradí současný povrch.“

To znamená, že iPhone 2020 by mohl vypadat jako malý iPad Pro, což by byla docela změna oproti současnému zakřivenému vzhledu.

5G pro všechny

Zatímco 5G pro rok 2020 je prakticky jistota, očekává se, že ne všechny modely budou kompatibilní a že XR (nebo jak se bude jmenovat), bude stále komunikovat s LTE. Po získání týmu společnosti Intel, který je zaměřený na inteligentní modemy se dá možná očekávat změna. Nyní, Ming-Chi Kuo věří, že všechny tři modely budou mít na palubě 5G modem.

Důvod je jednoduchý: Apple nechce zmeškat vlak. Zatímco 5G je letos omezeno na několik modelů špičkových telefonů s Androidem, Kuo vidí, že se 5G stává běžnější mezi ostatními, což vede společnost k nárůstu vývoje 5G. Kuo také cítí, že nový tým asi 2 000 členů divize smartphonů společnosti Intel usnadní vývoj společnosti 5G.