Práce budoucnosti je práce na dálku

Nejen Apple, ale prakticky všechny velké firmy hodlají s odeznívající pandemií pokračovat v podpoře ať už kompletní či alespoň částečné práce na dálku. Důvod je jednoduchý: většina zaměstnanců už v kancelářích nechce trávit osm hodin denně.

Pandemické trendy proměnily pracovní prostředí dokonce i v Applu, firmě známé tím, jak si zakládala na přítomnosti zaměstnanců na pracovišti. „Zdá se, že práce z domova a produktivita práce z domova zůstane klíčovou otázkou,“ přiznal před nedávnem šéf Applu Tim Cook. V návaznosti na rok rekordních tržeb a překotného vývoje, který se děl i navzdory pandemii, firma zaměstnancům povolila chodit do kanceláře jen tři dny v týdnu a k tomu po dva týdny v roce pracovat zcela odkudkoliv. To je dozajista krok správným směrem, ačkoliv se zdá, že bude ještě třeba jej přizpůsobit aktuálním náladám.

Čerstvý průzkum společnosti Dice ukazuje, že většina IT pracovníků preferuje práci vykonávanou na dálku a flexibilně - pro vzdálený či hybridní pracovní režim se vyslovilo 59 % respondentů, po docházení do kanceláře touží pouhých 17 %. A 29 % oslovených chce pracovat výhradně na dálku. Z práva na práci na dálku se tak zjevně stává téma pro HR.

Co chtějí a co potřebují

Zaměstnanci mají rádi efektivnost nákladů, flexibilitu související s prací na dálku a neradi se stresují. Rušivé prvky dle nich zvyšují produktivitu a při práci se cítí spokojenější a výkonnější než dřív, ukázal mimo jiné také průzkum. Jako liché se také zdají argumenty, že práce z domova může narušit rovnováhu mezi pracovním a osobním životem - až tři čtvrtiny respondentů odpověděly, že tato rovnováha se ve srovnání s předpandemickým stavem zlepšila, zhoršila se jen dle čtvrtiny. Je přitom třeba zmínit, že toto zhoršení dle všeho odráží špatná manažerská rozhodnutí související s vyššími nároky zaměstnavatelů, kdy ti nebyli schopni či ochotni tuto rovnováhu, respektive mantinely respektovat. Je přitom nasnadě, že ti manažeři, kteří s tímto měli problém, byli zpravidla ti zastávající názor, že by se zaměstnanci měli co nejdřív vrátit do kanceláře. Stejně tak nasnadě je domnívat se, že stane-li se vzdálený či hybridní režim normou, autokratičtí manažeři budou nahrazeni spíš těmi empatickými, orientovanými na výsledek. A možná i z toho důvodu 34 % zaměstnanců v IT uvedlo, že má problém s udržováním efektivního vztahu s nadřízeným, což je o 12 % víc než před rokem. „Společnosti, které dokážou přilákat a udržet top talenty, budou ty, které investují do vybudování agilního přístupu poskytujícího flexibilitu a možnost přizpůsobit si své pracovní prostředí,“ hodnotí šéf Dice, Art Zeile.

Jednou nohou v kanceláři

Manažeři přitom musí dbát ještě na jeden trend, na který průzkum ukazuje: zhruba 48 % pracovníků v technických oborech se poohlíží po nových pracovních příležitostech, což je o 16 % víc než ve stejném období loňského roku. Poukazuje to mimo jiné na vysoce konkurenční prostředí, v němž ti nejlepší dají přednost pozici, na níž najdou požadovanou míru flexibility. Konkrétně v případě Applu by to mohl být problém, ačkoliv firma se zavázala, že svá striktní pravidla uvolní. Některé firmy se však už odhodlaly k natolik radikálnímu kroku, že zaměstnancům poskytly naprostou volnost, pokud jde o místo výkonu jejich práce. Z kanceláří se tak stávají jakési uzly zaměřené na kombinaci produktivity a osobní podpory - nabízející nejlepší Wi-Fi připojení, nejlepší tiskárny nebo třeba styk s odborným poradcem.

Hledání nových cest

V důsledku událostí uplynulých měsíců ty největší firmy investovaly nemalé peníze do utvoření pracovního prostředí, do kterého budou zaměstnanci rádi chodit. Pandemie ale zároveň potvrdila známé rčení o tom, že všude dobře, doma nejlíp. Zaměstnanci jsou v současnosti víc než kdy jindy odhodlaní vyzkoušet nové přístupy k práci, přičemž zaměstnavatelé jim v tomto musí jít naproti, musí zůstat otevření a empatičtí, aby jim v tomto dokázali vyhovět.