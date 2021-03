Práce na dálku? Kancelář jako benefit!

Šéf Applu Tim Cook se přidal k manažerům, kteří očekávají, že pracovní prostředí zítřka bude hybridní – utvářené zaměstnanci v kancelářích a těmi na home office. Dle odhadů společnosti IDC bude v roce 2024 až 60 % zaměstnanců amerických firem pracovat na dálku. Dle průzkumu z Future fóra Slacku pak jen 12 % znalostních pracovníků touží po návratu do kanceláří, zatímco 72 % jich volá právě po hybridním režimu.

Stoprocentní režim práce z domova nicméně Cook odmítá. Pro magazín People se vyjádřil, že ačkoliv předpokládá, že v Applu se práce z domova stane častějším jevem, zároveň věří v důležitost osobního setkávání a fyzických kontaktů.

„Spolupráce totiž není vždy jen plánovanou aktivitou,“ řekl Cook. Taková slova potvrzují výpovědi mnohých pracovníků pokoušejících se v rámci týmu o inovace a progres. Aby taková činnost vedla na dálku k úspěchu, žádá si náležité plánování, ovšem jak si všímá Cook, skvělé nápady často přicházejí neplánovaně. Někdy se prostě rodí z menších idejí přicházejících mimoděk. „Inovace je výsledkem náhodných setkání v průběhu dne a postupného rozvíjení dílčích nápadů. A pro takový proces je nezbytný osobní kontakt.“

Cook není ve svém přesvědčení zdaleka jediný. Například šéf banky JP Morgan, Jamie Dimon, se vyjádřil obdobně – že je důležité firemní kulturu šlechtit a rozvíjet své schopnosti za osobního setkávání. Think tank McKinsey Global Institute ve své studii na dané téma uvádí následující: „Hybridní modely práce na dálku nejspíš přetrvají i po odeznění pandemie, zejména u vysoce vzdělané a nadprůměrně placené menšiny pracovníků.“

Většina velkých firem v současnosti přistoupila na to, že zaměstnanci mohou vykonávat řadu svých úkolů bezchybně i na dálku. Další stále ještě přicházejí na výhody tohoto modelu spočívající mimo jiné v možnostech najmout na práci ty nejvhodnější kandidáty bez ohledu na místo jejich pobytu. V důsledku těchto změn tak můžeme sledovat vznik mezinárodních týmů, rozmach mobilních technologií i nejednotné pracovní doby. A také osvojování si nových softwarových řešení.

Do budoucna je možné i to, že hybridní režim se stane dobrovolným. Jak říká Dean Hager, šéf softwarové společnosti Jamf, přítomnost v kanceláři už nebude nezbytností, může se však stát benefitem. Místem zdrojů, které v domácím prostředí nenajdete, anebo – jak si představuje Cook – místem spolupráce v užším kruhu, k řešení těch nejnáročnějších pracovních výzev.

Taková změna nepochybně změní i prostorové nároky na kancelářské prostředí. Nezisková organizace Partnership for New York vypracovala studii, z níž vyplývá, že největší zaměstnavatelé ve městě očekávají, že v září se do svých kanceláří vrátí jen 45 % zaměstnanců. Takový předpoklad je samozřejmě předznamenáním velkých změn, kterými si kancelářské prostředí a návazné služby v příštích měsících nepochybně projdou. Nejen v New Yorku.