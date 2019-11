Jak se daří produktům ManageEngine v ČR?

Na českém trhu distributor zaznamenal největší nárůst v segmentu Active Directory, t.j. řešení určená pro adresářovou službu společnosti Microsoft. Zaznamenal také mnohem větší poptávku po řešení Desktop Central, které je komplexním nástrojem pro správu zařízení ve firmě a v roce 2019 jsme připravili radu webinářů a workshop pro zájemce. Software Desktop Central taky získal významné mezinárodné ocenení – stal se vítězem soutěže CYBER DEFENSE GLOBAL AWARDS.

Dalším hitem mezi zákazníky v ČR je software ServiceDesk Plus - systém podpory a správy aktiv v souladu s knihovnou ITIL. Je přizpůsobitelný (což jej odlišuje na trhu) a jelikož se jedná o „Out-of-the-box“ řešení, je možné do něj integrovat celou řadu produktů.

K rychlému růstu popularity ManageEngine také přispívá vysoká spolehlivost řešení. Poskytovatelem softwaru je Indická korporace ZOHO, třetí největší společnost na světě. Produkty společnosti ManageEngine již využívá více než 250 000 společností na světě a až dvě třetiny společností ze seznamu Fortune 500 tuto značku používají. Tato řešení jsou vhodná i pro středně velké společnosti (50-100 zaměstnanců), které tak mohou za přiměřenou cenu získat kvalitní nástroj, který uspokojí potřeby i největších podniků.

Zpravidla jsou řešení ManageEngine mnohem levnější než největší výrobci, a funkčnost našich výrobků je podobná nebo lepší. Co je také důležité, ManageEngine řešení lze implementovat skutečně rychle – od pár dní do měsíce. Portfolio ManageEngine má více než 90 produktů se širokou paletou doplňků. ManageEngine poskytuje možnost implementovat i jedno řešení samostnatně. Zákazníci jsou spokojení, o čemž svědčí velký počet prodloužení licencí, který přesahuje 90%.

Čtyři segmenty portfolia

Řešení společnosti ManageEngine jsou rozdělené do čtyř segmentů: Active Dirctory Solutions, ITSM & Workspace, IT monitoring a IT Security. O nástroje určené pro řešení společnosti Microsoft je velký zájem. Nejčastěji se používá ADManager Plus, který pomáhá při řízení služby a jejích uživatelů prostřednictvím internetového prohlížeče a centrální konzole. Specialisté ManageEngine předpovídají, že poptávka bude i nadále růst, protože v mnoha společnostech chybí odpovídající dohled nad softwarem, zatím co jejich zdroje rostou. Pro tento ideální a často implementovaný nástroj, ADAudit Plus, zajišťuje řízení MS Active Directory a rychlé zjišťování bezpečnostních incidentů (což je důležité vzhledem k požadavkům GDPR).

V oblasti ITSM je velmi populární ServiceDesk Plus. Poptávka po řídících řešeních bude podpořena také ukončením podpory pro Windows 7. Firmy hledají nástroje, které jim pomohou migrovat AD. To platí mimo jiné pro Desktop Central, který automatizuje například zavádění aktualizací a oprav, distribuci softwaru, správu licencí, monitorování využití hardwaru atd. V této oblasti je nová UEM (integrovaná správa koncových bodů).

V segmentu IT Monitoring je OpManager Plus, integrovaný systém pro monitorování a konfiguraci infrastruktury, jedním z nejoblíbenějších nátrojů. Je také možné implementovat Application Manager, který monitoruje aplikace a služby, včetně serverů.

Pokud jde o IT Security řešení, distributor doporučuje partnerům, aby nabízeli Log360 – systém SIEM, integrovaný nástroj pro správu logů. V letošním roce jsme zaznamenali nárus zájmu o Password Manager Pro. Jedná se o řešení, které umožňuje kontolovat přístup k heslům.

ManageEngine je velmi perspektivní rychle rostoucí firma. Pokud potřebujete rychle zefektivnit práci ve vašem IT týmu, implementací jednoduchého, intuitivného, dostupného a výkonného nástroje ManageEngine je rozhodně správná volba.