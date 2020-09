Přední i zadní kamera do auta: nahrávání do smyčky dokáže pomoci při pojistné události.

Nedílnou součástí vybavení každého vozidla se stává přední i zadní kamera do auta. Snímání okolí vozidla je tak důležitým pomocníkem při řešení pojistné události v případě autonehody. Víte, jaké parametry by měla kamera do auta mít?

Rozlišení autokamery

Jak moc bude obraz vaší autokamery detailní, o tom rozhoduje právě rozlišení videa. Detailněji zachycený obraz znamená vyšší rozlišení, ale také větší nároky na paměť přístroje. Víte, co dokáže zaznamenat Full HD přední i zadní kamera do auta? Nejdůležitější je snímání dostatečné pro identifikaci osob nebo SPZ i na větší vzdálenosti. Oproti tomu HD kamera sice nabízí dostatečné rozlišení, ale vzdálenější detaily se stávají poněkud hůře viditelnými.

Jak dokáže autokamera pomoci při pojistné události?

Dopravní nehoda nebo odcizení předmětů z vozidla rozhodně nepatří mezi příjemné životní zážitky. Právě záznam z autokamery ale dokáže sloužit jako důležitý důkazní materiál pro práci policie nebo pojišťovny. Ochrání vás například od ztráty pojistného bonusu a zajistí vám větší pocit bezpečí na vašich cestách.

Kdy a kde autokamera natáčí?

Záleží podle kvality rozlišení každého přístroje. Většina běžných duálních autokamer dokáže zaznamenávat za dne i za šera. Nejlepší senzory a světelnost f/1.4 dokážou poskytnout velmi kvalitní záběry i při jízdě v noci, i mimo osvětlenou obec. Duální kamery obsahují i zadní snímání, takže zaznamenávají, co se děje před i za vozidlem. Jsou tak zachyceny situace jak před, tak za vozidlem současně.

Mezi důležité parametry pro výběr kamery do auta patří obrazový snímač, kdy se rozhodujete mezi CCD snímačem, který nabízí lepší zobrazení i za zhoršených světelných podmínek, nebo CMOS snímačem – tento druh kamery je levnější a obvykle disponuje také menšími rozměry.