Setkání KARAT Solution partnerů a ocenění nejlepších partnerů za rok 2019

Hlavními tématy setkání byl stav vývoje novinek IS KARAT verze 21, prezentace nového CPR řešení „Internet of Things“ od společnosti ZAS Group, marketingové aktivity na českém a slovenském trhu a oblast zvyšování bezpečnosti provozu IS KARAT u zákazníků. Součástí akce byla také výměna zkušeností z realizovaných projektů a konzultační workshopy pod vedením senior konzultantů na vybraná témata.

Vrcholem akce bylo vyhlášení a předání ocenění nejlepších KARAT Solution partnerů za rok 2019 – pro Českou republiku prvenství obhájila společnost KARAT Solution, s.r.o. z Jihlavy a pro Slovensko společnost STEP Software s.r.o. z Košic. Za dosažené výsledky a spolupráci děkujeme celé partnerské síti.

Status KARAT Solution partner vlastní 15 certifikovaných společností v České republice a na Slovensku ve kterých pracuje na více než 75 odborníků a konzultantů na informační systém KARAT. Spolu s týmem pracovníků KARAT Software se tak významně podílí na rostoucím tržním podílu a úspěchu IS KARAT.

Autor je partner manager společnosti KARAT