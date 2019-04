7 smrtelných hříchů podle IT administrátorů

Společnost GFI Software uvedla, že dle jejího aktuálního průzkumu provedeného mezi českými a slovenskými prodejci, čelí IT administrátoři v rámci správy firemních sítí velmi různorodým bezpečnostním výzvám.

Na základě odpovědí respondentů společnost identifikovala tzv. 7 „smrtelných“ hříchů firemních uživatelů, které nejčastěji ohrožují zabezpečení a funkčnost IT prostředí v českých a slovenských SMB podnicích.

Obecně jsou podle respondentů největším ohrožením firemních sítí nepracovní aktivity na webu, využívání výměnných paměťových médií k pracovním účelům, neaktualizované počítače a neopatrné chování v oblasti elektronické pošty. Hlavní překážky ke zlepšení vidí IT administrátoři v podcenění problematiky IT bezpečnosti ze strany firemního managementu (89 %), vysokých nákladech na pořízení a provoz technických nástrojů (52 %) a neproškolování uživatelů na aktuální rizika (35 %).

K sedmi nejčastějším uživatelským pochybením pak IT administrátoři řadí:

Návštěva rizikových webů – Za nejrizikovější uživatelskou aktivitu v rámci firemního webového přístupu považuje 77 % IT administrátorů návštěvy erotických stránek. Využívání neautorizovaných USB pamětí – Pro 83 % respondentů představují mezi všemi výměnnými médii největší nebezpečí USB klíčenky, pro 42 % zase úložiště chytrých telefonů. Ztráta či náhodné smazání důležitých e-mailů – Jako nejčastější problém řeší obnovu uživatelských e-mailů 32 % IT pracovníků. Surfování v pracovní době – O tom, že soukromé surfování vede ke ztrátě produktivity pracovníků, je přesvědčeno 33 % administrátorů. Ignorování výzev k softwarovým aktualizacím – Nedůsledné aktualizování pracovních počítačů registruje 24 % respondentů. Streamování či stahování hudby a videí – Podle 39 % správců uživatelé v rámci sítě stahují či streamují mediální soubory, a tím přispívají k zahlcení šířky pásma a zpomalení kritických aplikací. Neopatrné otevírání poštovních příloh – Laxního chování uživatelů v oblasti elektronické pošty se obává nejvíce IT administrátorů - 87 %.

„IT administrátoři jsou pod stále větším tlakem na zajištění maximální IT bezpečnosti za co nejefektivnější náklady, avšak rizika jsou stále rozmanitější,” řekl Zdeněk Bínek zodpovědný za prodej řešení GFI Software na českém a slovenském trhu. „Neopatrností ze strany uživatelů, které mohou být pro firemní síť v konečném důsledku až „smrtelné“, spíše přibývá. Firemní IT manažeři a poskytovatelé multi-tenantních služeb proto hledají takové licenční modely a řešení, která umožnují efektivní, centrální správu kybernetického zabezpečení kompletní infrastruktury.“